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Prayagraj News: रेहान आलम हेड ब्वॉय, अदिति गुप्ता बनीं हेड गर्ल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: अन्दावा स्थित न्यू टाउन हॉल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में बुधवार को छात्र परिषद का गठन हुआ। डायरेक्टर रोमिला रस्तोगी, प्रधानाचार्या शैनियो जायसवाल ने नव

रेहान आलम हेड ब्वॉय, अदिति गुप्ता बनीं हेड गर्ल
रेहान आलम हेड ब्वॉय, अदिति गुप्ता बनीं हेड गर्ल

Prayagraj News: अन्दावा स्थित न्यू टाउन हॉल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में बुधवार को छात्र परिषद का गठन हुआ। डायरेक्टर रोमिला रस्तोगी, प्रधानाचार्या शैनियो जायसवाल ने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण कराया और कार्यभार सौंपा। छात्र परिषद् में रेहान आलम हेड ब्वॉय, अदिति गुप्ता हेड गर्ल, अरीबा फातिमा ब्लू हाउस कैप्टन, चित्रांश केसरवानी रेड हाउस कैप्टन, वंश यादव येलो हाउस कैप्टन और विश्वास यादव ग्रीन हाउस कैप्टन चुने गए। संचालन तौसीफ़ इक़बाल ने किया। इस मौके पर रुझान रस्तोगी, शुभी रस्तोगी, विकास केलकर, विकास पुराणिक, आरती शुक्ला आदि मौजूद रहीं।

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