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Prayagraj News: जूडो की अंडर-14, 17, 19 में गोरक्ष प्रांत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: विद्या भारती शिक्षा समिति द्वारा आयोजित 37वें त्रिदिवसीय क्षेत्रीय खेलकूद में जूडो प्रतियोगिता के दूसरे दिन गोरखपुर की बहनों ने अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विभिन्न वर्गों में कई बहनों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसमें तानया गुप्ता, सृष्टि सिंह, और अनुभव कानपुर शामिल हैं।

Prayagraj News: जूडो की अंडर-14, 17, 19 में गोरक्ष प्रांत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

Prayagraj News: नैनी, हिन्दुस्तान संवाद। विद्या भारती शिक्षा समिति पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर, माधव ज्ञान केंद्र में आयोजित 37वां, त्रिदिवसीय क्षेत्रीय खेलकूद के दूसरे दिन जूडो की प्रतियोगिता में बहनों के अलग-अलग वर्ग में अंडर 14 अंडर-17 अंडर -19 की प्रतियोगिता आयोजित हुई। अंडर- 14 के 23 किलोग्राम वर्ग में तानया गुप्ता कानपुर, 27 किलोग्राम वर्ग में सृष्टि सिंह गोरखपुर, 32 किग्रा में अन्य श्रीवास्तव गोरखपुर, 36 किग्रा में समृद्धि सिंह गोरखपुर, 40 में श्वेता सिंह गोरखपुर, 44 में श्रद्धा पाल कानपुर, एवं 44 किलो वर्ग में अंकिता चौरसिया गोरखपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।इसी प्रकार अंडर-17 में 36 किलोग्राम वर्ग में अनुभवी कानपुर, 40 में प्राची मिश्रा गोरखपुर, 44 में राखी कनौजिया प्रयागराज, 48 में आर्य श्रीवास्तव गोरखपुर, 52 में साक्षी कुमारी प्रयागराज, 57 में प्रियांशी दुबे कानपुर तथा 70 किलोग्राम वर्ग में नैना टांडा ने मे प्रथम स्थान प्राप्त किया।

जूडो की अंडर-19 में 36 किलोग्राम वर्ग में शंभवी सिंह गोरखपुर, 40 में आकृति पांडेय गोरखपुर, 44 में साकृति रावत, 48 में सुप्रिया यादव गोरखपुर, 52 में तेजस्विनी पांडेय गोरखपुर, 57 में अदिति पटेल गोरखपुर, 63 में नव्या चौधरी गोरखपुर, 70 में रानी गोरखपुर, एवं 70 प्लस वर्ग में श्रेया गुप्ता गोरखपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार जूडो की अंडर-14, 17, 19 प्रतियोगिता में गोरक्ष प्रांत की बहनों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

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