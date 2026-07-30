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Prayagraj News: सीसीटीवी से परिजनों को मिला 15 वर्षीय किशोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में ऑपरेशन मुस्कान के तहत जीआरपी ने 15 वर्षीय लापता किशोर रोहन को महज 20 मिनट में तलाश कर परिजनों को सौंपा। रोहन के गायब होने की सूचना मिलते ही जीआरपी ने त्वरित कार्रवाई की और सीसीटीवी फुटेज से उसे प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म चार से बरामद किया।

Prayagraj News: सीसीटीवी से परिजनों को मिला 15 वर्षीय किशोर

Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जीआरपी प्रयागराज ने गुरुवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 वर्षीय लापता किशोर को महज 20 मिनट में सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा दिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से किशोर प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म चार पर मिला।जीआरपी के अनुसार अलीगढ़ के देहली गेट थाना क्षेत्र के पंतनगर निवासी जतिन ने थाने पहुंचकर बताया कि उनका 15 वर्षीय भतीजा रोहन बिना बताए घर से चला गया है। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक अकलेश कुमार सिंह के निर्देशन में उपनिरीक्षक सौरभ सिंह, निरीक्षक शशिकांत यादव, महिला कांस्टेबल सुमन यादव और क्यूआरटी को सक्रिय किया गया। टीम ने रेलवे स्टेशन पर भी संपर्क किया।

इस बीच रोहन के मोबाइल से पता चला कि वह प्रयागराज में है। सूचना मिलते ही तुरंत जीआरपी प्रयागराज सक्रिय हुई। परिसर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मात्र 20 मिनट के भीतर किशोर को प्लेटफॉर्म संख्या चार से सकुशल बरामद कर लिया। जीआरपी ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद किशोर को उसके चाचा और फूफा के हवाले कर दिया। इस त्वरित कार्रवाई पर परिजनों और स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने जीआरपी प्रयागराज की सराहना की।

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