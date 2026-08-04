Prayagraj News: आवास विकास कॉलोनी की सड़कें लबालब, घरों में घुसा पानी
Prayagraj News: झूंसी की आवास विकास कॉलोनी में कुछ घंटों की बारिश ने जल निकासी व्यवस्था को प्रभावित किया। सभी गलियाँ नहर में तब्दील हो गईं, जबकि सीवर का गंदा पानी भी घरोें और गलियों में भर गया। स्थानीय निवासी परेशान हैं, क्योंकि हर बारिश में घरों में पानी भरने से सामान खराब हो जाता है।
Prayagraj News: कुछ घंटों की बारिश ने झूंसी की आवास विकास कॉलोनी की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। मुख्य सड़कों को छोड़कर लगभग सभी गलियां नहर में तब्दील नजर आईं। नाले ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगे, जबकि सीवर का गंदा पानी भी घरों और गलियों में भर गया। सेक्टर-4 निवासी अजय सिंह ने बताया कि नगर निगम टैक्स के नाम पर मोटी वसूली करता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि लगभग 20 वर्षों से उनके घर के सामने की सड़क तक नहीं बन सकी है। वहीं अनिल राय ने बताया कि गलियों की बात छोड़िए, नगर निगम द्वारा बनाए गए आर सेंटर के सामने भी पानी भरा हुआ है।
सेक्टर-9, सेक्टर-10 और आवास विकास कॉलोनी योजना-दो में भी यही स्थिति रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में घुटनों तक पानी भर जाता है। घरों में पानी घुसने से सामान खराब हो जाता है। बदबू व कीचड़ की समस्या से कई दिनों तक जूझना पड़ता है।
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