Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: आवास विकास कॉलोनी की सड़कें लबालब, घरों में घुसा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: झूंसी की आवास विकास कॉलोनी में कुछ घंटों की बारिश ने जल निकासी व्यवस्था को प्रभावित किया। सभी गलियाँ नहर में तब्दील हो गईं, जबकि सीवर का गंदा पानी भी घरोें और गलियों में भर गया। स्थानीय निवासी परेशान हैं, क्योंकि हर बारिश में घरों में पानी भरने से सामान खराब हो जाता है।

Prayagraj News: आवास विकास कॉलोनी की सड़कें लबालब, घरों में घुसा पानी

Prayagraj News: कुछ घंटों की बारिश ने झूंसी की आवास विकास कॉलोनी की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। मुख्य सड़कों को छोड़कर लगभग सभी गलियां नहर में तब्दील नजर आईं। नाले ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहने लगे, जबकि सीवर का गंदा पानी भी घरों और गलियों में भर गया। सेक्टर-4 निवासी अजय सिंह ने बताया कि नगर निगम टैक्स के नाम पर मोटी वसूली करता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि लगभग 20 वर्षों से उनके घर के सामने की सड़क तक नहीं बन सकी है। वहीं अनिल राय ने बताया कि गलियों की बात छोड़िए, नगर निगम द्वारा बनाए गए आर सेंटर के सामने भी पानी भरा हुआ है।

ये भी पढ़ें:Gangapar News: कचरे से नाला पटा, बारिश का पानी घरों घुसा

सेक्टर-9, सेक्टर-10 और आवास विकास कॉलोनी योजना-दो में भी यही स्थिति रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में घुटनों तक पानी भर जाता है। घरों में पानी घुसने से सामान खराब हो जाता है। बदबू व कीचड़ की समस्या से कई दिनों तक जूझना पड़ता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rain Prayagraj News Jhunsi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।