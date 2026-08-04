Prayagraj News: बारिश से रेलवे की दीवार ढही, युवक घायल
Prayagraj News: फाफामऊ के बाल निकेतन इंटर कॉलेज के पास भारी बारिश के कारण रेलवे की दीवार ढह गई। इस घटना में 20 वर्षीय वैभव अग्रवाल घायल हुआ। बिजली की दो पोल टूटने से इलाके में आपूर्ति बाधित हुई। दीवार के मलबे ने मोहल्ले के लोगों के लिए रास्ता भी रोका। स्कूल बंद होने से बड़ा हादसा टल गया।
Prayagraj News: फाफामऊ में बाल निकेतन इंटर कॉलेज के बगल बारिश में मंगलवार को सुबह रेलवे की दीवार ढह गई। चपेट में आने से 20 वर्षीय वैभव अग्रवाल घायल हो गया। बिजली के दो पोल टूट गए। स्कूल बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। फाफामऊ रेलवे जंक्शन के पास रेलवे ने महाकुम्भ के दौरान बाउंड्रीवाल बनवाई थी। दो दिनों से भारी बारिश के चलते सुबह करीब 8 बजे चारदीवारी भरभरा कर गिर गई। बिजली के दो पोल टूट जाने से कई घंटे आपूर्ति बाधित रही। मोहल्ले के पन्नालाल यादव, मुन्ना मोदनवाल आदि ने बताया कि दीवार का मलबा गिरने से मोहल्ले के सैकड़ों लोगों का रास्ता बाधित हो गया है।
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