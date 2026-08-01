Prayagraj News: राहुल गांधी आठ अगस्त को प्रयागराज में करेंगे छात्र संवाद
Prayagraj News: प्रयागराज। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आठ अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पार्टी प्रव
Prayagraj News: प्रयागराज। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आठ अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पार्टी प्रवक्ता हसीब अहमद के अनुसार कार्यक्रम में पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता, शिक्षा की बढ़ती लागत, छात्रवृत्ति, रोजगार और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। पार्टी का दावा है कि प्रयागराज समेत कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी सहित कई जिलों के छात्र इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर दो अगस्त को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आयोजन समिति के अनुसार छात्र संवाद में शामिल होने के लिए अब तक डेढ़ लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।