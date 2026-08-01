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Prayagraj News: राहुल गांधी आठ अगस्त को प्रयागराज में करेंगे छात्र संवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आठ अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पार्टी प्रव

राहुल गांधी आठ अगस्त को प्रयागराज में करेंगे छात्र संवाद
राहुल गांधी आठ अगस्त को प्रयागराज में करेंगे छात्र संवाद

Prayagraj News: प्रयागराज। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आठ अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पार्टी प्रवक्ता हसीब अहमद के अनुसार कार्यक्रम में पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता, शिक्षा की बढ़ती लागत, छात्रवृत्ति, रोजगार और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। पार्टी का दावा है कि प्रयागराज समेत कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी सहित कई जिलों के छात्र इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर दो अगस्त को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। आयोजन समिति के अनुसार छात्र संवाद में शामिल होने के लिए अब तक डेढ़ लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है।

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