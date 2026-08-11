Prayagraj News: अपने घर की नींव मजबूत करने में जुटे राहुल गांधी
Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। आजादी के आंदोलन से लेकर देश की सत्ता के केंद्र तक प्रयागराज का कांग्रेस से पुराना रिश्ता रहा है। स्वराज भवन कांग्रेस की
Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। आजादी के आंदोलन से लेकर देश की सत्ता के केंद्र तक प्रयागराज का कांग्रेस से पुराना रिश्ता रहा है। स्वराज भवन कांग्रेस की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा तो आनंद भवन ने भी पार्टी की राजनीतिक विरासत को मजबूत किया। पंडित जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर के बाद कांग्रेस का प्रयागराज से जुड़ाव धीरे-धीरे कमजोर होता गया। इसका असर चुनावी राजनीति में भी दिखाई दिया। अब राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे में कांग्रेस के इसी पुराने गढ़ को फिर से मजबूत करने की कोशिश दिखाई दी। राहुल गांधी आठ अगस्त को करीब पौने आठ घंटे प्रयागराज में रहे। इस दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा समय अपने घर स्वराज भवन में बिताया। खास बात यह रही कि स्वराज भवन में उनके रहने के दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं और बाहरी लोगों की आवाजाही नहीं रही। कमरे के भीतर हुई बैठकों में क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। हालांकि, कांग्रेस के पुराने गढ़ में राहुल के लंबे ठहराव को पार्टी की आगे की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
प्रयागराज में कांग्रेस की चुनावी जमीन
प्रयागराज में कांग्रेस की चुनावी जमीन पिछले डेढ़ दशक में लगातार कमजोर हुई है। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में शहर उत्तर सीट गई थी, जहां अनुग्रह नारायण सिंह विजयी हुए थे। इसके बाद 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का कोई प्रत्याशी विधानसभा नहीं पहुंच सका। लगातार चुनावी हार के बाद अब कांग्रेस के सामने अपने पुराने आधार को दोबारा मजबूत करने की चुनौती है।
युवाओं के सहारे वापसी की कोशिश
राहुल गांधी जिस तरह युवाओं और जेन-जी के मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय हैं, उसमें प्रयागराज को भी महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर देखा जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं की बड़ी संख्या वाले इस शहर में रोजगार, भर्ती, शिक्षा और छात्र राजनीति जैसे मुद्दे कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करने का माध्यम बन सकते हैं।
आठ अगस्त से स्वराज भवन से शुरुआत का संदेश
राहुल गांधी का स्वराज भवन में लंबा समय बिताना भी राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह सिर्फ पारिवारिक विरासत से जुड़ी जगह नहीं, बल्कि कांग्रेस के इतिहास और प्रयागराज से उसके रिश्ते का प्रतीक भी है। ऐसे में राहुल का राजनीतिक कार्यक्रम पूरा करने के बाद भी लंबे समय तक यहीं रहना कार्यकर्ताओं और पार्टी के पुराने आधार को संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात ये है कि आठ अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत की थी। उसी खास तारीख आठ अगस्त 2026 को राहुल गांधी ने प्रयागराज से छात्रों की गूंज के माध्यम से अपनी तैयारी शुरू की है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंPiyush Kumar Srivastava
शॉर्ट बायो: पीयूष श्रीवास्तव पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, बिजली और बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
पीयूष श्रीवास्तव भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में पीयूष ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बिजनेस, बिजली व परिवहन की खबरों को देख रहे हैं। 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
पीयूष श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2007 में ‘आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण’ अखबार से की थी। इस दौरान क्राइम की खबरों पर महारत हासिल की। जून 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। 2015 से 2024 तक क्राइम की रिपोर्टिंग की। वर्तमान में रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ ही बिजली और अर्थ-व्यापार से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वक्त से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में क्राइम रिपोर्टिंग और अब रेलवे, रोडवेज, एयरवेज के साथ ही बिजली, बिजनेस और परिवहन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
बिजली, परिवहन, बिजनेस, क्राइम की गतिविधियों की खबरों के साथ ही माघ मेला व कुम्भ मेला में रिपोर्टिंग का पीयूष श्रीवास्तव का लंबा अनुभव है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। पीयूष का मानना है कि सत्य, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आवाज़ को सशक्त मंच देना ही पत्रकार का मुख्य दायित्व है।
विशेषज्ञता
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्रयागराज के चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की खास रिपोर्टिंग।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज की खबरों पर पैनी नजर।
जीएसटी के जानकार, व्यापारियों की समस्याओं की गहरी समझ।
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