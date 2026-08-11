Prayagraj News: एसआरएन का नाम बदलने को लेकर की नारेबाजी
Prayagraj News: महुआ डाबर संग्रहालय के कार्यकर्ता एसआरएन अस्पताल का नाम अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर रखने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी रखे हुए हैं। निदेशक डॉ. शाह आलम राना के नेतृत्व में अस्पताल परिसर में प्रदर्शन में कई लोग शामिल हुए।
Prayagraj News: महुआ डाबर संग्रहालय परिवार की ओर से एसआरएन अस्पताल का नाम अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह किए जाने की मांग को लेकर किया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को भी जारी रहा। संग्रहालय के निदेशक डॉ. शाह आलम राना के नेृतत्व में कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर स्थित ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमा स्थल पर मांग के समर्थन में नारेबाजी की। डॉ. सुनीता देवी, डॉ. अवनीश सिंह, कमल कुमार पटेल, डॉ. सर्वेश सिंह, निशांत मोदनवाल, अंशुमन, रवि सिंह, प्रियांशु रंजन, कमलेन्द्र सिंह, रोबिन सिंह ठाकुर मौजूद रहे।
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