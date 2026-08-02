Prayagraj News: अकीदत से निकाला गया जुलूस इमाम रजा
Prayagraj News: प्रयागराज में इमामबाड़ा के पास जुलूस इमाम रज़ा निकाला गया। जैगम अब्बास ने मर्सिया पढ़ा और रज़ा अब्बास ज़ैदी ने शहादत का तजकेरा किया। जुलूस में अलम और ज़ुलजनाह को गुलाब और चमेली के फूलों से सजाया गया। अंजुमन गुंचा ए कासिमया के नौहाख्वानों ने भी पुरदर्द नौहा पढ़ा।
Prayagraj News: प्रयागराज। रानीमंडी धर्मशाला के पास स्थित इमामबाड़ा में जुलूस इमाम रज़ा अकीदत के साथ निकाला गया। इस मौके पर जैगम अब्बास ने पुरदर्द मर्सिया पढ़ा और रज़ा अब्बास ज़ैदी ने शहादत इमाम मूसा ए रज़ा का तजकेरा किया। अलम व ज़ुलजनाह की शबीह गुलाब व चमेली के फूलों से सजा कर ज़ियारत को निकाली गई। अंजुमन गुंचा ए कासिमया बख्शी बाज़ार के नौहाख्वानों ने पुरदर्द नौहा पढ़ा। जुलूस में ऐजाज़ हुसैन, वकार हुसैन, काज़िम अब्बास, अहमद जावेद कज्जन, हुसैन रज़ा, मिर्जा अजादार हुसैन, सैय्यद मोहम्मद अस्करी मौजूद रहे।
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