Prayagraj News: दारागंज में शुरू हो गई रामलीला की तैयारियां
Prayagraj News: प्रयागराज में श्री दारागंज रामलीला कमेटी ने रामलीला, काली स्वांग और राम बारात की तैयारियों के लिए हर रविवार बैठक करने का निर्णय लिया है। बैठक की अध्यक्षता पं. ध्रुव नारायण शुक्ल ने की। इस दौरान पिछले वर्ष का बजट पेश किया गया और कार्यक्रमों के लिए सुझाव लिए गए।
Prayagraj News: प्रयागराज। श्री दारागंज रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला, काली स्वांग व राम बारात की तैयारियों को लेकर प्रत्येक रविवार को बैठक करने का निर्णय लिया है। जिसकी शुरुआत रविवार को हुई। कमेटी के बक्शी खुर्द स्थित शृंगार भवन में पदाधिकारियों की बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता कमेटी के पूर्व संरक्षक पं. ध्रुव नारायण शुक्ल ने की। बैठक में पिछले वर्ष का आय-व्यय का बजट हीरालाल यादव ने रखा। कमेटी के अध्यक्ष कुल्लू यादव ने रामलीला के सभी कार्यक्रमों से संबंधित सुझाव पदाधिकारियों से लिए। मीडिया प्रभारी तीर्थराज पांडेय, रंजन सिंह, अवधेश निषाद, पंचू यादव आदि मौजूद रहे।
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