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Prayagraj News: एसआरएन में गर्भवती महिला को भर्ती से किया इंकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में, रीवा के दिनेश अपनी गर्भवती पत्नी रूपा को एसआरएन अस्पताल लेकर आए, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं किया गया। प्रसव पीड़ा होने के बावजूद उन्हें वार्ड से भगा दिया गया। दिनेश ने बताया कि पहले रूपा को रीवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन गंभीर स्थिति में एसआरएन लाए गए।

Prayagraj News: एसआरएन में गर्भवती महिला को भर्ती से किया इंकार

Prayagraj News: प्रयागराज। रीवा के रहने वाले दिनेश अपनी गर्भवती पत्नी रूपा को लेकर एसआरएन में रविवार सुबह आए थे। लेकिन प्रसव पीड़ा होने के बावजूद स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के लेबर रूम से भर्ती नहीं किया। यहां तक कि वार्ड से भगा दिया गया। परिजन रूपा को किसी तरह लेकर अस्पताल के गेट पर पहुंचे और वहां से किसी दूसरे अस्पताल में चले गए। दिनेश का कहना था कि रूपा रीवा के एक अस्पताल में भर्ती थीं लेकिन स्थिति गंभीर होने पर उन्हें एसआरएन में लेकर आए थे। उम्मीद थी यहां बेहतर इलाज हो जाएगा लेकिन मरीज को भर्ती ही नहीं किया गया।

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