Prayagraj News: 47 वाहन स्वामियों ने वर्षों से नहीं जमा किया टैक्स
Prayagraj News: प्रयागराज में 47 व्यावसायिक वाहन स्वामियों ने वर्षों से वाहन कर जमा नहीं किया है। परिवहन विभाग ने टैक्स बकाया रखने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। वाहन स्वामियों को लगातार नोटिस दिए गए, लेकिन उन्होंने बकाया राशि जमा नहीं कराई। विभाग का मानना है कि समय पर टैक्स का भुगतान करना वाहन स्वामियों की जिम्मेदारी है।
Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। प्रयागराज में 47 व्यावसायिक वाहन स्वामियों ने वर्षों से वाहन कर (टैक्स) जमा नहीं किया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी सूची में ऐसे वाहन शामिल हैं, जिनका टैक्स 2013 से लेकर 2017 के बीच ही समाप्त हो गया था, लेकिन इसके बाद से वाहन मालिकों ने न तो बकाया कर जमा कराया और न ही विभागीय कार्रवाई के बाद कोई आवश्यक औपचारिकता पूरी की।
वाहनों की सूची
सूची में बस, गुड्स कैरियर, ई-रिक्शा, थ्री-व्हीलर, निजी कार और अन्य श्रेणी के वाहन शामिल हैं। ये वाहन सिविल लाइंस, जॉर्ज टाउन, घूरपुर, नैनी, कीडगंज, खुल्दाबाद, कोरांव, मेजा, पुरामुफ्ती, सराय इनायत, सोरांव समेत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन विभाग की जांच और प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान पकड़े गए थे। इनमें से अधिकांश मामलों में टैक्स के साथ अन्य देयताएं भी लंबित हैं।
विभाग की कार्रवाई
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई वाहन वर्षों से विभाग के रिकॉर्ड में बकायेदार के रूप में दर्ज हैं। वाहन स्वामियों को समय-समय पर टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस भी दिए गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बकाया राशि जमा नहीं कराई। विभाग का कहना है कि वाहन कर सरकार के राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत है और इसका समय पर भुगतान करना प्रत्येक व्यावसायिक वाहन स्वामी की जिम्मेदारी है। अधिकारियों ने बताया कि बकाया टैक्स वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और कर संबंधी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंPiyush Kumar Srivastava
शॉर्ट बायो: पीयूष श्रीवास्तव पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, बिजली और बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
पीयूष श्रीवास्तव भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में पीयूष ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बिजनेस, बिजली व परिवहन की खबरों को देख रहे हैं। 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
पीयूष श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2007 में ‘आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण’ अखबार से की थी। इस दौरान क्राइम की खबरों पर महारत हासिल की। जून 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। 2015 से 2024 तक क्राइम की रिपोर्टिंग की। वर्तमान में रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ ही बिजली और अर्थ-व्यापार से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वक्त से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में क्राइम रिपोर्टिंग और अब रेलवे, रोडवेज, एयरवेज के साथ ही बिजली, बिजनेस और परिवहन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
बिजली, परिवहन, बिजनेस, क्राइम की गतिविधियों की खबरों के साथ ही माघ मेला व कुम्भ मेला में रिपोर्टिंग का पीयूष श्रीवास्तव का लंबा अनुभव है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। पीयूष का मानना है कि सत्य, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आवाज़ को सशक्त मंच देना ही पत्रकार का मुख्य दायित्व है।
विशेषज्ञता
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्रयागराज के चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की खास रिपोर्टिंग।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज की खबरों पर पैनी नजर।
जीएसटी के जानकार, व्यापारियों की समस्याओं की गहरी समझ।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।