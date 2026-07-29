Prayagraj News: सिविल लाइंस में जल्द शुरू होगी पार्किंग
Prayagraj News: प्रयागराज में सिविल लाइंस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पार्किंग व्यवस्था जल्द शुरू होगी। नगर निगम ने एमजी मार्ग और सरदार पटेल मार्ग पर पार्किंग के संचालन की तैयारी की है। पहले महीने कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, फिर निर्धारित दरें लागू होंगी।
Prayagraj News: प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। सिविल लाइंस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए जल्द ही पार्किंग व्यवस्था शुरू की जाएगी। नगर निगम एमजी मार्ग और सरदार पटेल मार्ग पर पार्किंग संचालन की तैयारी में जुटा है। लोगों को निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पहले एक महीने तक कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद तय दरों के अनुसार शुल्क लागू किया जाएगा।
यातायात व्यवस्था का उद्देश्य
नगर निगम का उद्देश्य सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों की समस्या को समाप्त कर यातायात को सुचारु बनाना है। इसके साथ ही सरदार पटेल मार्ग पर सड़क किनारे वाहन मरम्मत करने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा, ताकि सड़क अतिक्रमण मुक्त हो सके और यातायात बाधित न हो। सिविल लाइंस में पार्किंग शुरू करने को लेकर नगर आयुक्त साईं तेजा और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ऋषिराज के साथ इंदिरा भवन में बैठक की।
पार्किंग व्यवस्था के लाभ
बैठक के बाद नगर आयुक्त ने बताया कि पार्किंग व्यवस्था लागू होने से सिविल लाइंस में जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी और लोगों को व्यवस्थित तरीके से वाहन खड़े करने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले एक महीने तक शुल्क नहीं लेने का उद्देश्य नागरिकों को नई व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके बाद नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और अवैध पार्किंग व सड़क पर वाहन मरम्मत जैसी गतिविधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
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