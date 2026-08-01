Prayagraj News: कल्चरल और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के लिए पीडीए को 11 करोड़ देगा स्मार्ट सिटी
Prayagraj News: प्रयागराज में स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन कल्चरल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के काम के लिए 11 करोड़ रुपये पीडीए को दिए जाने का निर्णय लिया गया। स्मार्ट क्लासेस के विस्तार और खेल उपकरणों के व्यावसायिक उपयोग पर भी चर्चा की गई। नगर आयुक्त ने उपकरणों की जांच का निर्देश दिया।
Prayagraj News: प्रयागराज। स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक शुक्रवार को नगर निगम परिसर में हुई। इस दौरान बोर्ड में रखे गए कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत संचालित दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन कल्चरल कांप्लेक्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल है के बचे काम प्रयागराज विकास प्राधिकरण को देने पर मुहर लगाई है। इसके लिए स्मार्ट सिटी बोर्ड 11 करोड़ रुपये पीडीए को देगा और पीडीए इस पर आगे का काम कराएगा। स्मार्ट क्लास व स्कूलों में लगे खेल उपकरणों के व्यावसायिक उपयोग पर भी चर्चा की गई। महापौर गणेश केसरवानी, मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, डीएम मनीष कुमार वर्मा, नगर आयुक्त सीलम साई तेजा और पीडीए वीसी ऋषिराज की मौजूदगी में हुई बैठक में स्मार्ट क्लासेस को लेकर भी चर्चा हुई।
इन कक्षाओं की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए अब इनका विस्तार किया जाएगा। इन कक्षाओं का कोचिंग के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इसका प्रस्ताव बनाकर आगे बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी कक्षाओं में लगाए गए उपकरणों की भी एक बार जांच करा ली जाए। क्योंकि इन्हें लगाए हुए तीन वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। जो उपकरण खराब हो गए होंगे, उन्हें स्मार्ट सिटी को बदलने के लिए कहा गया है। वहीं स्कूलों में लगाए गए खेल के उपकरणों के भी आम नागरिकों के लिए खोला जाएगा। जिससे इनसे आय प्राप्त हो सके। इस पर विस्तार से प्रस्ताव मांगा गया है। नगर आयुक्त ने बताया कि इसके लिए पहले चरण में पांच विद्यालयों से एमओयू कराया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंAbhishek Mishra
शॉर्ट बायो: अभिषेक मिश्र पिछले 22 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में प्रयागराज में वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में प्रशासनिक व प्रमुख धार्मिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अभिषेक मिश्र भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 22 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में अभिषेक ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में प्रशासनिक, धार्मिक व राजनीतिक गतिविधियों की खबरों को देख रहे हैं। 2010 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
अभिषेक मिश्र ने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2004 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार से की थी। अगस्त 2007 में अमर उजाला कानपुर व आगरा में रहते हुए अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2008 से अगस्त 2010 तक दैनिक जागरण आईनेक्स्ट अखबार में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा की रिपोर्टिंग की। सितंबर 2010 में एक बार फिर ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। तब से अब तक ‘हिन्दुस्तान’ अखबार से जुड़े हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में परास्नातक करने बाद अभिषेक मिश्र ने राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। इसके बाद से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में उच्च व तकनीकी शिक्षा के साथ बाद प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, मेडिकल बीट की रिपोर्टिंग के साथ ही रेलवे व परिवहन की रिपोर्टिंग का अनुभव रखते हैं। वर्तमान में मुख्य रूप से प्रशासन, आबकारी बीट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रमुख धार्मिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग करते हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
पत्रकारिता का लंबा अनुभव रखने वाले अभिषेक का मानना है कि खबरें सच दिखाती हैं। कमजोर वर्ग की समस्या के साथ विकास करने वाली और विकास को बढ़ाने वाली खबरों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए गहन पड़ताल की भी जरूरत होती है।
महाकुंभ की कवरेज
वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान व्यवस्थागत खबरों के साथ ही अखाड़ों पर खास रिपोर्ट की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है।
विशेषज्ञता
महाकुम्भ, कुम्भ और माघ मेला की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा बीट की रिपोर्टिंग का अनुभव।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ की कम्यूनिटी रिपोरिटिंग।
जीवन शैली को बदलने वाली खबरों के साथ, तथ्यात्मक विशेष रूप से विश्लेषण वाली खबरों पर फोकस।
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