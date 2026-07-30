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Prayagraj News: : सौर ऊर्जा से जगमगाएगा ‘पद्मलोक’ का परिसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज विकास प्राधिकरण कसारी-मसारी में पद्मलोक आवास योजना को आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण के साथ विकसित किया जाएगा। योजना में सौर ऊर्जा का उपयोग और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा, ताकि शोधित पानी का उपयोग गैर-पीने योग्य कार्यों में किया जा सके।

: सौर ऊर्जा से जगमगाएगा ‘पद्मलोक’ का परिसर
: सौर ऊर्जा से जगमगाएगा ‘पद्मलोक’ का परिसर

Prayagraj News: प्रयागराज। प्रयागराज विकास प्राधिकरण कसारी-मसारी में प्रस्तावित पद्मलोक आवास योजना को आधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण का नया मॉडल बनाएगा। 16 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में विकसित होने वाली इस योजना में सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा से बिजली जलेगी। इसके लिए परिसर में फ्लैटों की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ऋषिराज ने बताया कि सीवर के गंदे पानी के शोधन के लिए एमबीबीआर तकनीक आधारित आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने की योजना है, जिससे शोधित पानी का उपयोग हरित क्षेत्रों और अन्य गैर-पीने योग्य कार्यों में किया जा सकेगा। इस तकनीक में प्लास्टिक के जरिए पानी में गंदगी को खाने वाले बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है।उपाध्यक्ष

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ने बताया कि टू बीएचके के 602 फ्लैट बनाए जाएंगे, जिसके लिए रेरा में आवेदन किया गया है। परिसर में रहने वालों को वो सभी सुविधाएं मिलेंगी, जो आदर्श आवास योजना में होनी चाहिए। आवास योजना के लिए चिह्नति जमीन की कड़ी निगरानी की जा रही है। इसकी नियमित साफ-सफाई कराई जा रही है. ताकि रेरा से अनुमति मिलते ही निर्माण शुरू किया जा सके।

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