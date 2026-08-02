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Prayagraj News: रोटरी प्रयागराज की कार्यकारिणी ने संभाला दायित्व

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में रोटरी क्लब का अधिष्ठापन समारोह रविवार को सिविल लाइंस में आयोजित हुआ। रोटेरियन सुनील कुमार पुरवार ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया। मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन पूनम गुलाटी रहीं, जबकि अन्य विशिष्ट अतिथियों में सौरभ पुरी, विनय गोयल, और प्रो. योगेश्वर तिवारी समेत कई रोटेरियन शामिल हुए।

रोटरी प्रयागराज की कार्यकारिणी ने संभाला दायित्व
रोटरी प्रयागराज की कार्यकारिणी ने संभाला दायित्व

Prayagraj News: प्रयागराज। रोटरी क्लब प्रयागराज का अधिष्ठापन समारोह रविवार को सिविल लाइंस स्थित एक होटल में हुआ। इस अवसर पर रोटेरियन सुनील कुमार पुरवार ने अध्यक्ष पद व कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों ने दायित्व संभाला। मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन पूनम गुलाटी रहीं। विशिष्ट अतिथियों सौरभ पुरी, विनय गोयल, अनिल अग्रवाल, स्तुति अग्रवाल, प्रो. योगेश्वर तिवारी, राहुल खरे, रोटेरियन रवि केसरवानी, संरक्षक रोटेरियन डॉ.आरएन मिश्रा मौजूद रहे।

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