Prayagraj News: प्रमुख मार्गों पर बड़े-बड़े गड्ढे बने बवाल-ए-जान

Prayagraj News: प्रयागराज के वीआईपी मार्गों पर बारिश के बाद बड़े गड्ढों और सड़कों की खराब स्थिति ने राहगीरों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। रात में इन गड्ढों की वजह से हादसा होने का खतरा और बढ़ गया है। डीएम ने संबंधित विभागों से सड़क निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है।

Prayagraj News: प्रयागराज। स्थान: लाउदर रोड। समय: रात 9:30 बजे। मेडिकल कॉलेज चौराहे से एक युवक बाइक से बालसन चौराहे की ओर जा रहा था। जैसे ही मेडिकल कॉलेज के पिछले गेट से बालसन की ओर बढ़ा, अचानक गड्ढा आने से बाइक लहराई। गनीमत रही कि रफ्तार तेज नहीं थी और बाइक लहराकर काबू में आ गई, नहीं तो हादसा भी हो सकता था। स्थान: बालसन चौराहा। समय सुबह 8:30 बजे। विश्वविद्यालय की ओर से एक युवक पार्वती हॉस्पिटल चौराहे की ओर जा रहा था। स्कूटी जैसे ही चौराहे पर पहुंची जोर की आवाज आई। स्कूटी का संतुलन बिगड़ा और वो वहीं गिर पड़ी। युवक किसी प्रकार संभला और खड़ा हो गया। चोट तो उसे नहीं आई, लेकिन हादसे की आशंका यहां पर बनी हैं。

बारिश के मौसम में सड़कें बारिश के मौसम में शहर के वीआईपी मार्ग पर बड़े-बड़े गड्ढे और खोदी गई सड़कें इस वक्त राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। लाउदर रोड, जवाहर लाल नेहरू रोड और पन्ना लाल रोड, सीएमपी डॉट पुल समेत कई प्रमुख मार्गों पर सड़क क्षतिग्रस्त होने से हादसे का खतरा बढ़ गया है। खास बात यह है कि इनमें कई मार्ग वीआईपी आवाजाही वाले हैं, सेंट जोसेफ, सेंट मैरीज, सेंट एंथोनी, जेटी गोल्डेन जुबिली, कर्नलगंज इंटर कॉलेज, जगत तारन गर्ल्स इंटर कॉलेज जैसे तमाम बड़े स्कूलों के छात्र-छात्राएं तो इस मार्ग से गुजरते ही हैं। साथ ही अस्पतालों से गंभीर हालत में निकलने वाले मरीज और तीमारदार भी इन्हीं रास्तों से जाते हैं। बावजूद इसकी इन स्थानों की जिम्मेदारी अनदेखी कर रहे हैं।

डीएम का आदेश बारिश के बाद सड़कों की स्थिति और खराब हो गई है। कई जगह गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। रात के समय इन गड्ढों के कारण दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम मनीष कुमार वर्मा ने लोक निर्माण विभाग, पीडीए और नगर निगम से प्रमुख मार्गों की स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। संबंधित विभागों को सड़कों का निरीक्षण कर गड्ढों और क्षतिग्रस्त हिस्सों का ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एक्सईएन आरईडी को भी अपने विभाग के बजट से बनी सड़कों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और गड्ढों को भरने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का जोर बारिश के दौरान प्रमुख मार्गों को सुरक्षित और आवागमन के योग्य बनाए रखने पर है।