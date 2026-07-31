Prayagraj News: ब्लॉक प्रमुखों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा
Prayagraj News: प्रयागराज में सीडीओ हर्षिका सिंह ने विकास भवन में सभी ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे।
Prayagraj News: प्रयागराज। सीडीओ हर्षिका सिंह ने गुरुवार को विकास भवन के गंगा सभागार में जनपद के सभी ब्लॉक प्रमुखों के साथ विकास कार्यक्रमों एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा बैठक की। इसमें केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, विकास कार्यों की गुणवत्ता तथा समयबद्ध क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। सीडीओ ने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों एवं ब्लॉक प्रमुखों से समन्वय बनाकर विकास कार्यों को गति देने और निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्हें पूरा कराने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया और जनहित से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।
साथ ही विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने और शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करते हुए जनसामान्य तक योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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