Prayagraj News: नवांगतुक पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने सोमवार की देर रात करीब पौने 11 बजे घूरपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। अचानक पुलिस आयुक्त के थाने पहुंचने से पुलिस कर्मियों की बेचैनी बढ़ गई। पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने निरीक्षण के दौरान जीडी कार्यालय पर उपस्थित पुलिस कर्मचारियों से अभिलेखों के साफ-सफाई, रख रखाव व सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली का गहन परीक्षण किया।
Prayagraj News: प्रयागराज के नवांगतुक पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने घूरपुर थाने का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मचारियों के अभिलेखों, सुरक्षा और कार्यप्रणाली की जांच की। आयुक्त ने अपराध नियंत्रण और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के आदेश दिए। अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
Prayagraj News: प्रयागराज। नवांगतुक पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने सोमवार की देर रात करीब पौने 11 बजे घूरपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। अचानक पुलिस आयुक्त के थाने पहुंचने से पुलिस कर्मियों की बेचैनी बढ़ गई। पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने निरीक्षण के दौरान जीडी कार्यालय पर उपस्थित पुलिस कर्मचारियों से अभिलेखों के साफ-सफाई, रख रखाव व सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली का गहन परीक्षण किया। पुलिस कर्मचारी से बैरक, मेस व उनकी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। थाने के सीसीटीएनएस कार्यालय के मरम्मत इत्यादि के संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने अपराध पर अंकुश लगाने और फरियादियों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के भी आदेश दिए।
उन्होंने कहा कि किसी भी पुलिसकर्मी की संलिप्तता अपराधियों को छूट देने अथवा गलत कृत्य में मिला तो तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।