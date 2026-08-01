Prayagraj News: दो दिन में 11 हजार भवनस्वामियों ने जमा किए आठ करोड़ गृहकर

Prayagraj News: प्रयागराज। गृहकर पर 10 फीसदी की छूट से नगर निगम को महज 48 घंटे में आठ करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई। शुक्रवार को छह हजार भवनस्वामियों ने चार करोड़ रुपये, जबकि गुरुवार को पांच हजार भवनस्वामियों ने भी चार करोड़ रुपये का गृहकर जमा किया। नगर निगम ने चालू वित्तीय वर्ष का गृहकर 31 जुलाई तक जमा करने पर 10 फीसदी की छूट देने की घोषणा की थी। भ‌नस्वामियों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने बाद में छूट की अवधि बढ़ाने का भी निर्णय लिया। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संजय ममगई ने बताया कि पिछले दो महीनों में 10 फीसदी छूट योजना के तहत एक लाख 17 हजार भवनस्वामियों ने 55 करोड़ रुपये गृहकर जमा किया।