Prayagraj News: मुख्यमंत्री से मिलकर महापौर ने रखीं पांच मांगें

Prayagraj News: प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मिलकर शहर के विकास के लिए पांच महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। इनमें भगवान भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा का निर्माण, ऐतिहासिक स्थलों का विकास, और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा शामिल है। मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री से मिलकर महापौर ने रखीं पांच मांगें

Prayagraj News: प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी ने रविवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट कर शहर के विकास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े पांच महत्वपूर्ण प्रस्ताव उनके समक्ष रखे। महापौर ने हरिद्वार की तर्ज पर त्रिवेणी संगम के प्रवाह में भगवान भोलेनाथ की भव्य प्रतिमा स्थापित कराने का प्रस्ताव रखा।

महापौर की बैठक महापौर ने मुख्यमंत्री के साथ उनके कार्यालय में मुलाकात के दौरान हवेलिया में आदि शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट के ऐतिहासिक शास्त्रार्थ स्थल के विकास, सिविल लाइंस क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण एवं स्मृति केंद्र की स्थापना, ऐतिहासिक समुद्रकूप के जीर्णोद्धार तथा संत रविदास के गुरु जगद्गुरु रामानंदाचार्य की प्रतिमा स्थापित कराने की मांग भी की। मुलाकात के बाद महापौर ने बताया कि संगम में महादेव की प्रतिमा स्थापित करने के साथ अन्य मांगों पर विचार करने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया।

जनहितकारी परियोजनाएँ बैठक के दौरान महापौर ने मुख्यमंत्री को नगर निगम द्वारा सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता, स्मार्ट सिटी, पार्कों के विकास और सौंदर्यीकरण सहित विभिन्न जनहितकारी परियोजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रयागराज को आधुनिक सुविधाओं से युक्त, स्वच्छ और व्यवस्थित महानगर बनाने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। महापौर ने काली घाट पर निर्मित प्रेरणा स्थल के सफल लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इसे प्रयागराज की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह स्थल राष्ट्रनायकों के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनेगा।