Prayagraj News: रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी
Prayagraj News: प्रयागराज में असरफ ने अपने गांव के आफान और गुफरान अहमद पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आरोपियों ने उसे गाली देते हुए एक लाख रुपये की रंगदारी मांगी, नहीं देने पर हत्या की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। गौसपुर कटहुला निवासी असरफ ने गांव के ही आफान अहमद और गुफरान अहमद पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।असरफ का आरोप है कि आरोपियों ने कटहुला-मोनी चौराहा मार्ग पर रोक कर उससे गालीगलौज की और एक लाख रुपये की रंगदारी मांगी। रुपये न देने पर हत्या की धमकी दी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी संगठित गिरोह चलाते हैं। एयरपोर्ट थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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