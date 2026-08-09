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Prayagraj News: एडीएम की तहसीलों में किया गया बदलाव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में, डीएम मनीष कुमार वर्मा ने काम की गति सुधारने के लिए एडीएम के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। नए जिम्मेदारियों के तहत, एडीएम आपूर्ति विजय शर्मा को बारा से फूलपुर और एडीएम प्रशासन उपमा पांडेय को मेजा से कोरांव सौंपा गया है। अन्य एडीएम को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

Prayagraj News: एडीएम की तहसीलों में किया गया बदलाव

Prayagraj News: प्रयागराज। जिले में काम की गति को सुधारने के लिए डीएम मनीष कुमार वर्मा ने सभी एडीएम के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया है। तहसील प्रभारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। एडीएम आपूर्ति विजय शर्मा को बारा से फूलपुर की जिम्मेदारी दी गई है। एडीएम प्रशासन उपमा पांडेय को मेजा से कोरांव का जिम्मा दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह को करछना से बारा का, एडीएम नजूल संजय पांडेय को फूलपुर से मेजा, सीआरओ लालता प्रसाद शाक्य को कोरांव से हंडिया, एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीता सिंह को सोरांव से कोरांव, एडीएम नमामि गंगे संजीव कुमार शाक्य को हंडिया से करछना का प्रभार दिया गया है।

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एडीएम सिटी के पास पूर्व की भांति सदर तहसील का ही प्रभार रहेगा।

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