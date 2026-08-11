Prayagraj News: प्रयागराज एयरपोर्ट के एयरसाइड में बनेगा महिला शौचालय
Prayagraj News: प्रयागराज एयरपोर्ट पर महिला कर्मचारियों के लिए अलग शौचालय न होने का मुद्दा उठने के बाद, एयरपोर्ट प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए अलग शौचालय बनाने के निर्देश दिए हैं। निर्माण प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इससे महिला कर्मचारियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और ड्यूटी के दौरान आवाजाही की समस्या समाप्त हो जाएगी।
Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। प्रयागराज सिविल एयरपोर्ट के एयरसाइड महिला कर्मचारियों के लिए अलग शौचालय न होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाए जाने के बाद अब एयरपोर्ट प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया है। एयरपोर्ट निदेशक गणेश यादव ने महिलाओं के लिए अलग शौचालय बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही संबंधित विभाग ने निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
महाकुम्भ से पहले के प्रयास
महाकुम्भ 2025 से पहले एयरपोर्ट के विस्तार के दौरान यात्रियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई थीं, लेकिन वर्ष 2019 से संचालित एयरपोर्ट के एयरसाइड में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं हो सकी थी। उन्हें ड्यूटी के दौरान एयरसाइड से बाहर आना पड़ता था, जिससे समय की बर्बादी होने के साथ संचालन कार्य भी प्रभावित होता था। ‘हिन्दुस्तान’ ने इस बुनियादी समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला कर्मचारियों की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। संबंधित विभाग की टीम ने एयरसाइड सीवर लाइन और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों के अनुसार पुरुष शौचालय के समीप ही महिला शौचालय का निर्माण कराया जाएगा।
महिला कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
महिला कर्मचारियों का कहना है कि अलग शौचालय बनने से उन्हें ड्यूटी के दौरान अनावश्यक आवाजाही नहीं करनी पड़ेगी और कार्य करने में भी सुविधा होगी। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि निर्माण कार्य जल्द पूरा कर महिलाओं को यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे एयरसाइड में कार्यरत महिला कर्मचारियों को लंबे समय से चली आ रही परेशानी से राहत मिलेगी। एयरपोर्ट निदेशक गणेश यादव ने बताया कि जल्द ही महिलाओं के लिए अलग शौचालय बन जाएगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लेखक के बारे मेंPiyush Kumar Srivastava
शॉर्ट बायो: पीयूष श्रीवास्तव पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, बिजली और बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
पीयूष श्रीवास्तव भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में पीयूष ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बिजनेस, बिजली व परिवहन की खबरों को देख रहे हैं। 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
पीयूष श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2007 में ‘आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण’ अखबार से की थी। इस दौरान क्राइम की खबरों पर महारत हासिल की। जून 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। 2015 से 2024 तक क्राइम की रिपोर्टिंग की। वर्तमान में रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ ही बिजली और अर्थ-व्यापार से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वक्त से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में क्राइम रिपोर्टिंग और अब रेलवे, रोडवेज, एयरवेज के साथ ही बिजली, बिजनेस और परिवहन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
बिजली, परिवहन, बिजनेस, क्राइम की गतिविधियों की खबरों के साथ ही माघ मेला व कुम्भ मेला में रिपोर्टिंग का पीयूष श्रीवास्तव का लंबा अनुभव है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। पीयूष का मानना है कि सत्य, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आवाज़ को सशक्त मंच देना ही पत्रकार का मुख्य दायित्व है।
विशेषज्ञता
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्रयागराज के चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की खास रिपोर्टिंग।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज की खबरों पर पैनी नजर।
जीएसटी के जानकार, व्यापारियों की समस्याओं की गहरी समझ।
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