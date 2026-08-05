Prayagraj News: गजब: प्रयागराज एयरपोर्ट के अंदर नहीं है महिला शौचालय
Prayagraj News: प्रयागराज सिविल एयरपोर्ट का विस्तार 175 करोड़ रुपये खर्च कर किया गया। नए टर्मिनल भवन और अन्य सुविधाएं विकसित की गईं। हालांकि, महिला कर्मचारियों के लिए एयर साइड में अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। महाकुम्भ 2025 से पहले 175 करोड़ रुपये खर्च कर प्रयागराज सिविल एयरपोर्ट का विस्तार किया गया था। यात्रियों की सुविधा के लिए नया टर्मिनल भवन, पार्किंग, प्रतीक्षालय और अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की गईं। पार्किंग स्थल के बीच में यात्रियों के लिए एक सार्वजनिक शौचालय भी बनाया गया, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिल रही है। लेकिन एयरपोर्ट के एयर साइड में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए आज तक अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं हो सकी है।
महिला कर्मचारियों की समस्याएँ
एयर साइड क्षेत्र में विभिन्न विमानन कंपनियों और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के कर्मचारी विमान के आगमन और प्रस्थान के दौरान लगेज हैंडलिंग, विमान की सफाई, पावर बैकअप, ग्राउंड सपोर्ट और अन्य तकनीकी कार्य करते हैं। यहां पुरुष कर्मचारियों के लिए शौचालय उपलब्ध है, लेकिन महिला कर्मचारियों के लिए अलग से शौचालय नहीं है। महिला कर्मचारियों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान उन्हें शौचालय के लिए एयर साइड से बाहर आना पड़ता है या दूर स्थित सार्वजनिक शौचालय का सहारा लेना पड़ता है।
कार्य संचालन पर प्रभाव
इस कारण न केवल समय की बर्बादी होती है, बल्कि संचालन कार्य भी प्रभावित होता है। कर्मचारियों का कहना है कि जब एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की जा सकती हैं, तो एयर साइड में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए एक शौचालय बनाना भी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने एयरपोर्ट प्रशासन से इस बुनियादी सुविधा को जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है। हालांकि एक साल से अधिक समय होने के बाद भी महिलाओं की सुविधा को अनदेखी की जा रही है।
एयरपोर्ट का निर्माण
रिकॉर्ड 11 माह में तैयार हुआ था एयरपोर्ट
प्रयागराज सिविल एयरपोर्ट 2019 कुम्भ से पूर्व 2018 में बना था। तब इस पर 164 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। लगभग 800 एकड़ में विकसित यह एयरपोर्ट रिकॉर्ड 11 महीने में तैयार हुआ था। 16 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया था।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंPiyush Kumar Srivastava
शॉर्ट बायो: पीयूष श्रीवास्तव पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, बिजली और बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
पीयूष श्रीवास्तव भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में पीयूष ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बिजनेस, बिजली व परिवहन की खबरों को देख रहे हैं। 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
पीयूष श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2007 में ‘आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण’ अखबार से की थी। इस दौरान क्राइम की खबरों पर महारत हासिल की। जून 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। 2015 से 2024 तक क्राइम की रिपोर्टिंग की। वर्तमान में रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ ही बिजली और अर्थ-व्यापार से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वक्त से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में क्राइम रिपोर्टिंग और अब रेलवे, रोडवेज, एयरवेज के साथ ही बिजली, बिजनेस और परिवहन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
बिजली, परिवहन, बिजनेस, क्राइम की गतिविधियों की खबरों के साथ ही माघ मेला व कुम्भ मेला में रिपोर्टिंग का पीयूष श्रीवास्तव का लंबा अनुभव है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। पीयूष का मानना है कि सत्य, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आवाज़ को सशक्त मंच देना ही पत्रकार का मुख्य दायित्व है।
विशेषज्ञता
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्रयागराज के चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की खास रिपोर्टिंग।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज की खबरों पर पैनी नजर।
जीएसटी के जानकार, व्यापारियों की समस्याओं की गहरी समझ।
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