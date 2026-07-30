Prayagraj News: संगमनगरी की तर्ज पर खूबसूरत बनेगा प्रतापगढ़ शहर
Prayagraj News: प्रतापगढ़ नगर पालिका परिषद को स्मार्ट और आधुनिक शहर में विकसित करने के लिए काम किया जाएगा। प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इसके विकास की जिम्मेदारी ली है। इसके तहत स्मार्ट सड़कें, बेहतर यातायात, आधुनिक स्ट्रीट लाइटिंग, और डिजिटल सेवाओं के उन्नयन जैसी परियोजनाएँ शामिल होंगी।
Prayagraj News: प्रयागराज। संगमनगरी की तरह प्रतापगढ़ का शहरी क्षेत्र भी खूबसूरत बनाया जाएगा। प्रतापगढ़ नगर पालिका परिषद को स्मार्ट और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने की की कवायद शुरू हो गई है। संगमनगरी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने वाली प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रतापगढ़ के शहरी क्षेत्र को संवारने की जिम्मेदारी मिली है। प्रतापगढ़ नगर पालिका की ओर से सहमति पत्र जारी किए जाने के बाद प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहरी विकास का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। डीपीआर में प्रतापगढ़ शहर की वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर रहेगा। इसके तहत स्मार्ट सड़कें, बेहतर यातायात व्यवस्था, आधुनिक स्ट्रीट लाइटिंग, पेयजल एवं सीवर नेटवर्क का विस्तार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, हरित क्षेत्र विकसित करने, डिजिटल नागरिक सेवाओं और सार्वजनिक सुविधाओं के उन्नयन जैसी परियोजनाओं को शामिल किए जाने की तैयारी है।
विकास के लिए पांच साल में मिलेंगे 40 करोड़ रुपये
प्रयागराज। प्रतापगढ़ नगर पालिका के समग्र विकास के लिए अगले पांच वर्षों में प्रदेश सरकार 40 करोड़ देगी। प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एक अधिकारी ने बताया कि हर साल औसत आठ करोड़ रुपये विकास के लिए मिलेंगे। कंपनी विकास के लिए डीपीआर बनाने की तैयारी कर रहा है।
मंझनपुर और मिर्जापुर की भी मिल सकती है जिम्मेदारी
प्रयागराज। प्रतापगढ़ शहर को संवाने की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड को मंझनपुर नगर पालिका और मिर्जापुर नगर पालिका क्षेत्र को खूबसूरत बनाने का काम मिल सकता है। प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने संगमनगरी में किए गए विकास कार्यों को दर्शाकर मंझनपुर और मिर्जापुर नगर पालिका को भी स्मार्ट बनाने दावा किया है। दोनों नगर पालिकाओं में प्रयागराज स्मार्ट सिटी को काम देने पर विचार चल रहा है।
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