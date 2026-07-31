Prayagraj News: ट्रांसफार्मर जलने से साढ़े नौ घंटे बिजली गुल
Prayagraj News: प्रयागराज।राजरूपपुर स्थित शिव धाम मंदिर के सामने लगा बिजली ट्रांसफार्मर गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे जल गया, जिससे आसपास के इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो
Prayagraj News: प्रयागराज। राजरूपपुर स्थित शिव धाम मंदिर के सामने लगा बिजली ट्रांसफार्मर गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे जल गया, जिससे आसपास के इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। विभाग ने नया ट्रांसफार्मर लगाकर रात करीब 9:30 बजे आपूर्ति बहाल की। दिनभर बिजली न रहने से लोगों को भीषण गर्मी में परेशानी झेलनी पड़ी। शाम तक इनवर्टर जवाब दे गए और पानी की किल्लत भी बढ़ गई, क्योंकि बिजली न होने से मोटर नहीं चल सकीं। पार्षद मिथिलेश सिंह ने बताया कि नया ट्रांसफार्मर मंगा लिया गया था, लेकिन उसे चार्ज करने में समय लगने से आपूर्ति बहाल होने में देर हुई।
उधर, रामबाग, कल्याणी देवी उपकेंद्र और अल्लापुर क्षेत्र में मरम्मत कार्य के कारण कई मोहल्लों में घंटों बिजली बाधित रही। वहीं ककराहा घाट-दो (बाहर गांव/मीरापुर) क्षेत्र में पोल खड़ा करने, कंडक्टर खींचने और जॉइनिंग के चलते करीब दो घंटे तथा डॉ. बनर्जी फीडर पर 11 केवी लाइन के हैंगिंग और ज्वाइंट कार्य के लिए भी ब्लॉक लेकर आपूर्ति बंद रखी गई। इसके अलावा डफरिन, धूमनगंज और बेनीगंज समेत अन्य मोहल्ले में बिजली आपूर्ति बाधित रही।
लेखक के बारे मेंPiyush Kumar Srivastava
शॉर्ट बायो: पीयूष श्रीवास्तव पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, बिजली और बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
पीयूष श्रीवास्तव भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में पीयूष ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बिजनेस, बिजली व परिवहन की खबरों को देख रहे हैं। 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
पीयूष श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2007 में ‘आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण’ अखबार से की थी। इस दौरान क्राइम की खबरों पर महारत हासिल की। जून 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। 2015 से 2024 तक क्राइम की रिपोर्टिंग की। वर्तमान में रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ ही बिजली और अर्थ-व्यापार से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वक्त से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में क्राइम रिपोर्टिंग और अब रेलवे, रोडवेज, एयरवेज के साथ ही बिजली, बिजनेस और परिवहन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
बिजली, परिवहन, बिजनेस, क्राइम की गतिविधियों की खबरों के साथ ही माघ मेला व कुम्भ मेला में रिपोर्टिंग का पीयूष श्रीवास्तव का लंबा अनुभव है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। पीयूष का मानना है कि सत्य, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आवाज़ को सशक्त मंच देना ही पत्रकार का मुख्य दायित्व है।
विशेषज्ञता
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्रयागराज के चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की खास रिपोर्टिंग।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज की खबरों पर पैनी नजर।
जीएसटी के जानकार, व्यापारियों की समस्याओं की गहरी समझ।
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