Prayagraj News: बारिश की वजह से कई मोहल्लों की बिजली गुल
Prayagraj News: प्रयागराज में लगातार बारिश, जलभराव और तकनीकी खराबी के कारण शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। करेली, सिविल लाइंस और नागवासुकि क्षेत्र के कई स्थानों पर फीडर बंद करने पड़े, जिससे लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ा।
Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। लगातार बारिश के कारण जलभराव, पेड़ गिरने और तकनीकी खराबी से बुधवार को शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। करेली के कई मोहल्लों में पानी भरने से सुरक्षा के मद्देनजर फीडर बंद करने पड़े, जबकि सुबह बक्शी बांध उपकेंद्र में तेज धमाका होने से आपूर्ति ठप हो गई।
जलभराव के कारण फीडर बंद
करेली के मक्का मस्जिद क्षेत्र में सुबह 9:20 बजे नाले में पानी भर जाने के कारण संबंधित फीडर कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद गौस नगर में सुबह 9:50 बजे नेता गली और मदीना कॉलोनी में जलभराव होने पर बिजली आपूर्ति रोकनी पड़ी। वहीं राजू हलवाई वाली गली में भी पानी भर जाने से एहतियातन फीडर बंद रखा गया, जिससे आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही।
पेड़ गिरने से बिजली प्रभावित
सिविल लाइंस में पत्रिका चौराहे के पास पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित रही। इसी तरह खुल्दाबाद उपकेंद्र के एक्यूप्रेशर वाली गली में पेड़ की डाली एसीबी पर गिर गई जिससे तार क्षतिग्रस्त हो गया। उधर, बुधवार सुबह बक्शी बांध उपकेंद्र में तेज धमाका होने के बाद आसपास के क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई। बारिश के कारण उसे बनाने में समय लग गया। नागवासुकि इलाके के लोगों को सुबह से ही बिजली संकट का सामना करना पड़ा।
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