Prayagraj News: तेज बारिश से बिजली के खंभों में करंट, आपूर्ति बाधित

Prayagraj News: प्रयागराज में मंगलवार सुबह से हो रही तेज बारिश ने बिजली व्यवस्था को प्रभावित किया। कई स्थानों पर पोल से करंट उतरने के कारण बिजली विभाग को आपूर्ति बंद करनी पड़ी, जिससे विभिन्न इलाकों में बिजली बंद रही। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने का अनुरोध किया।

Prayagraj News: प्रयागराज। मंगलवार सुबह से शुरू हुई तेज बारिश का असर शहर की बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा। बारिश के दौरान कई स्थानों पर बिजली के पोल में करंट उतरने और तकनीकी गड़बड़ियों के चलते बिजली विभाग को एहतियातन कई फीडरों की आपूर्ति बंद करनी पड़ी। इससे शहर के विभिन्न इलाकों में एक से लेकर कई घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। बिजली विभाग के अनुसार हाटकेश्वर मंदिर के पास एक पोल में करंट आने की सूचना मिलने पर संबंधित फीडर को तत्काल बंद कर दिया गया। इसके चलते अजन्ता फीडर से जुड़े जीरो रोड, केपी कक्कड़ रोड, एससी बसु रोड, अग्रवाल इंटर कॉलेज, बस अड्डा, चक, जौहरी टोला, महाजनी टोला, कूंचा श्याम दास समेत आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। विभाग ने बताया कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही आपूर्ति बहाल की गई。

बिजली आपूर्ति में रुकावट इसी तरह करजू रोड क्षेत्र में भी पोल में करंट आने की सूचना पर 11 केवी करजू रोड फीडर को बंद करना पड़ा। वहीं 11 केवी बैदनटोला और दायराशाह फीडर भी इनकमिंग के साथ ट्रिप हो गए, जिसके बाद लाइनमैन को मौके पर भेजकर फॉल्ट दूर कराया गया। उधर, तेज बारिश के कारण 10 एमवीए का एक पावर ट्रांसफॉर्मर भी ट्रिप कर गया। विभाग का कहना है कि बारिश थमने के बाद पेट्रोलिंग कर लाइन और उपकरणों की जांच की गई तथा इसके बाद चरणबद्ध तरीके से बिजली आपूर्ति सामान्य की गई।

लोगों से अपील इससे पहले सोमवार देर रात 33 केवी लाइन में आई तकनीकी खराबी के कारण कानपुर रोड और धूमनगंज क्षेत्र के कई मोहल्लों में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित रही थी। बिजली विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर और टूटे या झुके हुए तारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। कहीं भी पोल में करंट या बिजली संबंधी गड़बड़ी दिखाई दे तो तत्काल विभाग के कंट्रोल रूम को सूचना दें।