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Prayagraj News: जलभराव से राजरूपपुर में बढ़ा खतरा, सफाई के लिए बंद करनी पड़ी बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज।लगातार जलभराव के कारण राजरूपपुर के आनंदपुरम जाफरी कॉलोनी और आसपास के इलाके में गुरुवार को सफाई कार्य के दौरान बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से ब

Prayagraj News: जलभराव से राजरूपपुर में बढ़ा खतरा, सफाई के लिए बंद करनी पड़ी बिजली

Prayagraj News: प्रयागराज। लगातार जलभराव के कारण राजरूपपुर के आनंदपुरम जाफरी कॉलोनी और आसपास के इलाके में गुरुवार को सफाई कार्य के दौरान बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी। कमर तक भरे पानी में सफाई कर्मियों के उतरने से करंट लगने का खतरा था, जिसके चलते सुबह करीब आठ बजे क्षेत्र की बिजली कटवाई गई। क्षेत्रीय पार्षद मिथिलेश सिंह ने बताया कि जाफरी कॉलोनी के प्रवेश मार्ग और जैन मंदिर की ओर जलनिकासी के लिए सफाई कराई गई। जाफरी कॉलोनी की सफाई के बाद पीछे का पानी जैन मंदिर की ओर से निकाला गया। सफाई कार्य पूरा होने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

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पार्षद ने लोगों से अपील की कि जलभराव के बीच विशेष सतर्कता बरतें। उन्होंने बताया कि कई बिजली के खंभों में करंट आने की आशंका है। ऐसे में लोग खंभों और ट्रांसफार्मरों से दूरी बनाए रखें और जलभराव वाले स्थानों पर अनावश्यक आवाजाही से बचें। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद जलभराव के कारण बिजली से जुड़े हादसों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए लोगों को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।

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