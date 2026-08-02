Prayagraj News: कमजोर मानसून ने बढ़ाई बिजली की खपत
Prayagraj News: प्रयागराज में जुलाई में कमजोर मानसून के कारण 41 प्रतिशत कम बारिश हुई, जिससे गर्मी में राहत नहीं मिली। एसी और कूलर की बढ़ती मांग के कारण बिजली की अधिकतम मांग 1334 एमवीए तक पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक है। ट्रांसफॉर्मर फाल्ट और बिजली कटौती की समस्याएं बढ़ गईं।
Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। जुलाई में कमजोर मानसून और उमस भरी गर्मी का सीधा असर बिजली व्यवस्था पर पड़ा। पूरे महीने सामान्य से 41 प्रतिशत कम बारिश होने के कारण लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली। नतीजतन घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एसी, कूलर और पंखे लगातार चलते रहे, जिससे बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। बढ़े हुए लोड के कारण शहर और ग्रामीण इलाकों में कई ट्रांसफॉर्मर फुंक गए और फॉल्ट की घटनाएं भी बढ़ गईं।पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में बिजली की अधिकतम मांग 1334 एमवीए दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष जुलाई में यह 1268 एमवीए थी।
यानी एक साल में बिजली की अधिकतम मांग में करीब छह 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बढ़े हुए लोड का असर वितरण व्यवस्था पर भी दिखाई दिया। शहर के कई इलाकों में ट्रांसफॉर्मर खराब होने, केबल जलने और लाइन फॉल्ट की घटनाओं से उपभोक्ताओं को घंटों बिजली कटौती झेलनी पड़ी। कई स्थानों पर मरम्मत कार्य के लिए बार-बार आपूर्ति बंद करनी पड़ी, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई।
लेखक के बारे मेंPiyush Kumar Srivastava
शॉर्ट बायो: पीयूष श्रीवास्तव पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, बिजली और बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
पीयूष श्रीवास्तव भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में पीयूष ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बिजनेस, बिजली व परिवहन की खबरों को देख रहे हैं। 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
पीयूष श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2007 में ‘आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण’ अखबार से की थी। इस दौरान क्राइम की खबरों पर महारत हासिल की। जून 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। 2015 से 2024 तक क्राइम की रिपोर्टिंग की। वर्तमान में रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ ही बिजली और अर्थ-व्यापार से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वक्त से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में क्राइम रिपोर्टिंग और अब रेलवे, रोडवेज, एयरवेज के साथ ही बिजली, बिजनेस और परिवहन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
बिजली, परिवहन, बिजनेस, क्राइम की गतिविधियों की खबरों के साथ ही माघ मेला व कुम्भ मेला में रिपोर्टिंग का पीयूष श्रीवास्तव का लंबा अनुभव है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। पीयूष का मानना है कि सत्य, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आवाज़ को सशक्त मंच देना ही पत्रकार का मुख्य दायित्व है।
विशेषज्ञता
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्रयागराज के चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की खास रिपोर्टिंग।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज की खबरों पर पैनी नजर।
जीएसटी के जानकार, व्यापारियों की समस्याओं की गहरी समझ।
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