Prayagraj News: जलभराव से करेली के कई मोहल्लों में बिजली आपूर्ति बाधित
Prayagraj News: प्रयागराज।लगातार बारिश के कारण जलभराव और तकनीकी खराबी से बुधवार को शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। करेली के कई मोहल्लों में नालों और
Prayagraj News: प्रयागराज। लगातार बारिश के कारण जलभराव और तकनीकी खराबी से बुधवार को शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। करेली के कई मोहल्लों में नालों और गलियों में पानी भरने से सुरक्षा के मद्देनजर फीडर बंद करने पड़े, जबकि सुबह बक्शी बांध उपकेंद्र में तेज धमाका होने से भी आपूर्ति ठप हो गई। करेली के मक्का मस्जिद क्षेत्र में सुबह 9:20 बजे नाले में पानी भर जाने के कारण संबंधित फीडर बंद कर दिया गया। इसके बाद गौस नगर में सुबह 9:50 बजे नेता गली और मदीना कॉलोनी में जलभराव होने पर बिजली आपूर्ति रोकनी पड़ी। वहीं राजू हलवाई वाली गली में भी पानी भर जाने से एहतियातन फीडर बंद रखा गया, जिससे आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही।उधर,
बुधवार सुबह बक्शी बांध उपकेंद्र में तेज धमाका होने के बाद आसपास के क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई। नागवासुकी इलाके के लोगों को सुबह से ही बिजली संकट का सामना करना पड़ा। बिजली विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर खराबी दूर करने का काम शुरू किया। इससे पहले मंगलवार देर रात दारागंज क्षेत्र में तकनीकी खराबी के कारण रात करीब तीन बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। लगातार हो रही बिजली कटौती और जलभराव के कारण शहर के कई इलाकों के उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विभाग का कहना है कि जलभराव वाले क्षेत्रों में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद की गई है और स्थिति सामान्य होते ही बिजली बहाल कर दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंPiyush Kumar Srivastava
शॉर्ट बायो: पीयूष श्रीवास्तव पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में ‘हिन्दुस्तान’ प्रयागराज में रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, बिजली और बिजनेस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
पीयूष श्रीवास्तव भारतीय प्रिंट व डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में पीयूष ‘हिन्दुस्तान’ अखबार व ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बिजनेस, बिजली व परिवहन की खबरों को देख रहे हैं। 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
पीयूष श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2007 में ‘आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण’ अखबार से की थी। इस दौरान क्राइम की खबरों पर महारत हासिल की। जून 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ अखबार प्रयागराज में सेवाएं देना शुरू किया। 2015 से 2024 तक क्राइम की रिपोर्टिंग की। वर्तमान में रेलवे, रोडवेज और एयरवेज के साथ ही बिजली और अर्थ-व्यापार से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। उसी वक्त से लगातार प्रिंट मीडिया में सक्रिय रहे हैं। शुरूआती दौर में क्राइम रिपोर्टिंग और अब रेलवे, रोडवेज, एयरवेज के साथ ही बिजली, बिजनेस और परिवहन की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
रिपोर्टिंग और विजन
बिजली, परिवहन, बिजनेस, क्राइम की गतिविधियों की खबरों के साथ ही माघ मेला व कुम्भ मेला में रिपोर्टिंग का पीयूष श्रीवास्तव का लंबा अनुभव है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में आयोजित सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुम्भ के दौरान रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर महाकुम्भ की कई स्पेशल स्टोरी की। 2013 के महाकुम्भ और 2019 के कुम्भ की रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। पीयूष का मानना है कि सत्य, पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आवाज़ को सशक्त मंच देना ही पत्रकार का मुख्य दायित्व है।
विशेषज्ञता
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड की रिपोर्टिंग का अनुभव।
प्रयागराज के चर्चित अतीक-अशरफ हत्याकांड की खास रिपोर्टिंग।
रेलवे, रोडवेज और एयरवेज की खबरों पर पैनी नजर।
जीएसटी के जानकार, व्यापारियों की समस्याओं की गहरी समझ।
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