Prayagraj News: कई इलाकों में घंटों गुल रही बिजली, उमस से लोग बेहाल
Prayagraj News: रविवार को विभिन्न मोहल्लों में बिजली विभाग के मरम्मत और पेड़ों की छंटाई के कार्य के कारण कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। उमस भरी गर्मी में बिजली कटौती से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर बिजली की सेवा रुक गई, जिससे नागरिकों में असुविधा हुई।
Prayagraj News: शहर के कई इलाकों में रविवार को बिजली विभाग के मरम्मत और पेड़ों की छंटाई के कार्य के चलते घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही। उमस भरी गर्मी में लगातार बिजली कटौती से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मलाकराज फीडर से जुड़े देवड़ा सदन, भुसा वाली गली, साउथ मलाका, मलाकराज, इंद्रपुरी और बैहराना समेत कई मोहल्लों में पेड़ों की छंटाई के लिए सुबह करीब 11:15 बजे से दोपहर 2 बजे तक ब्लॉक लिया गया। इस दौरान पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद रही। वहीं, बाई का बाग फीडर पर मरम्मत कार्य के कारण करीब आधे घंटे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही।
दरियाबाद क्षेत्र में चेहल्लुम जुलूस के मद्देनजर हाईटेंशन लाइन के तारों को ऊंचा करने का कार्य किया गया। इसके लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक ब्लॉक लेकर बिजली आपूर्ति बंद रखी गई।इसके अलावा बैदनटोला क्षेत्र में सुबह फॉल्ट ठीक करने के लिए ब्लॉक लिया गया, जबकि मुट्ठीगंज के काशीराज नगर में दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक बिजली गुल रही। गऊघाट के एसडीओ ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर मरम्मत और अनुरक्षण कार्य सुरक्षित ढंग से पूरा करने के लिए निर्धारित समय के लिए ब्लॉक लिया गया था।
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