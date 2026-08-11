Prayagraj News: कहीं केबल कटी तो कहीं ट्रांसफॉर्मर में खराबी

Prayagraj News: शहर के कई इलाकों में मंगलवार को बिजली आपूर्ति बाधित रही। करेली के मस्तान मार्केट में सुबह भूमिगत केबल कटने से बिजली गुल हो गई। जांच के बाद मरम्मत शुरू हुई, जिसमें कई घंटे लगे। हालांकि विभाग ने दूसरे ट्रांसफॉर्मर से आपूर्ति बहाल कर दी थी। रामबाग उपकेंद्र के शिवाजी पार्क फीडर को बाल हनुमान मंदिर गली में पांच कंडक्टर लगाने के लिए करीब एक घंटे बंद रखा गया। बेनीगंज फीडर को मंदिर ट्रांसफॉर्मर के पास पोल लगाने के लिए करीब 30 मिनट बंद किया गया। अल्लापुर में भारद्वाज ट्रांसफॉर्मर का डीओ मंगलवार शाम उड़ गया, जिससे आपूर्ति प्रभावित हुई। अतरसुइया फीडर के एक बिजली के खंभे में करंट आने की सूचना पर आपूर्ति बंद कर लाइन दुरुस्त की गई।