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Prayagraj News: कहीं केबल कटी तो कहीं ट्रांसफॉर्मर में खराबी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: मंगलवार को शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही, जो भूमिगत केबल कटने और ट्रांसफार्मर की मरम्मत के कारण हुई। करेली के मस्तान मार्केट में सुबह के समय बिजली गुल हो गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी विभिन्न कारणों से आपूर्ति ठप हुई। इससे शाम के समय पानी की समस्या भी उत्पन्न हो गई।

Prayagraj News: कहीं केबल कटी तो कहीं ट्रांसफॉर्मर में खराबी

Prayagraj News: शहर के कई इलाकों में मंगलवार को बिजली आपूर्ति बाधित रही। करेली के मस्तान मार्केट में सुबह भूमिगत केबल कटने से बिजली गुल हो गई। जांच के बाद मरम्मत शुरू हुई, जिसमें कई घंटे लगे। हालांकि विभाग ने दूसरे ट्रांसफॉर्मर से आपूर्ति बहाल कर दी थी। रामबाग उपकेंद्र के शिवाजी पार्क फीडर को बाल हनुमान मंदिर गली में पांच कंडक्टर लगाने के लिए करीब एक घंटे बंद रखा गया। बेनीगंज फीडर को मंदिर ट्रांसफॉर्मर के पास पोल लगाने के लिए करीब 30 मिनट बंद किया गया। अल्लापुर में भारद्वाज ट्रांसफॉर्मर का डीओ मंगलवार शाम उड़ गया, जिससे आपूर्ति प्रभावित हुई। अतरसुइया फीडर के एक बिजली के खंभे में करंट आने की सूचना पर आपूर्ति बंद कर लाइन दुरुस्त की गई।

कल्याणी देवी के ककहराघाट सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत के लिए घंटों ब्लॉक लिया गया। शाम को एलटी बंच केबल कटने से भी बिजली बाधित रही। इससे कई इलाकों में शाम के समय पानी की समस्या भी बनी रही।

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