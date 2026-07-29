Prayagraj News: अल्लापुर में जला केबल, अंधेरे और उमस में बीती रात

Prayagraj News: प्रयागराज में बुधवार को बिजली आपूर्ति बाधित रही। फॉल्ट, केबल जलने और पेड़ की डाली गिरने से कई क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा। अल्लापुर में रातभर बिजली गुल रहने से पानी का संकट भी खड़ा हो गया। चकिया में पेड़ की डाल गिरने से बिजली और पानी की आपूर्ति कई घंटों तक बाधित रही।

Prayagraj News: प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। शहर के विभिन्न इलाकों में बुधवार को फॉल्ट, केबल जलने और पेड़ की डाली गिरने से घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रही। अल्लापुर, दरियाबाद, चकिया, बलुआघाट और पुराने खुसरोबाग समेत कई क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को उमस और गर्मी के बीच परेशानी का सामना करना पड़ा।

बिजली की आपूर्ति बाधित अल्लापुर बाघंबरी रोड पर मंगलवार देर रात 11 हजार वोल्ट की केबल जल जाने से इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बुधवार सुबह करीब 7:20 बजे आपूर्ति बहाल हो सकी। पूरी रात बिजली गुल रहने से अधिकांश घरों के इनवर्टर भी जवाब दे गए। लोगों को बिना पंखा-कूलर रात बितानी पड़ी। सुबह बिजली नहीं होने से पानी का भी संकट खड़ा हो गया, क्योंकि मोटर नहीं चल सकीं। स्थानीय निवासी अमित ने बताया कि रात में अचानक बिजली चली गई और सुबह तक आपूर्ति बहाल नहीं हुई। वहीं, पूजा मिश्रा ने कहा कि बिजली और पानी नहीं मिलने से बच्चों को स्कूल भेजने और घर के कामकाज में काफी दिक्कत हुई।

पेड़ की डाल गिरने से परेशानी बुधवार दोपहर चकिया में अतीक अहमद के पुराने कार्यालय के पास एचटी लाइन पर पेड़ की एक डाल गिर गई, जिससे तार क्षतिग्रस्त हो गया। इसे ठीक करने में विभाग को दो घंटे से अधिक समय लगा और इस दौरान आसपास के क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। उधर, पुराने खुसरोबाग उपकेंद्र के बनर्जी फीडर में फॉल्ट आने से कई घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। दरियाबाद के प्रथम फीडर में दोपहर करीब ढाई बजे फॉल्ट आने से बिजली गुल हो गई, जिसे ठीक करने में लगभग दो घंटे लगे। वहीं, बलुआघाट क्षेत्र में जंपर उड़ने के कारण दोपहर में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही।