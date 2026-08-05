Prayagraj News: अवैध तरीके से रखे गए 120 किग्रा विस्फोटक जब्त
Prayagraj News: नैनी की एडीए कॉलोनी में पुलिस ने पाठक मार्केट के पास एक किराना व्यवसायी के घर छापेमारी कर छह कार्टन अवैध पटाखे जब्त किए। रमेश केसरवानी और उनके बेटों के खिलाफ बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में पटाखे बेचने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने लगभग 120 किग्रा विस्फोटक जब्त कर चालान किया।
Prayagraj News: नैनी। नैनी की एडीए कॉलोनी स्थित पाठक मार्केट के पास से पुलिस ने एक किराना व्यवसायी के घर छापेमारी कर अवैध रूप से भंडारण किए गए छह कार्टन पटाखे को जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक पाठक मार्केट में रमेश केसरवानी और उनके दो बेटों लकी केसरवानी व सक्षम केसरवानी अपने घर में बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में पटाखे रखकर फुटकर में बेच रहे थे। पुलिस के मुताबिक लगभग 120 किग्रा विस्फोटक था। उसे जब्त करके तीनों का चालान कर दिया।
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