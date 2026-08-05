Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: अवैध तरीके से रखे गए 120 किग्रा विस्फोटक जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: नैनी की एडीए कॉलोनी में पुलिस ने पाठक मार्केट के पास एक किराना व्यवसायी के घर छापेमारी कर छह कार्टन अवैध पटाखे जब्त किए। रमेश केसरवानी और उनके बेटों के खिलाफ बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में पटाखे बेचने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने लगभग 120 किग्रा विस्फोटक जब्त कर चालान किया।

Prayagraj News: अवैध तरीके से रखे गए 120 किग्रा विस्फोटक जब्त

Prayagraj News: नैनी। नैनी की एडीए कॉलोनी स्थित पाठक मार्केट के पास से पुलिस ने एक किराना व्यवसायी के घर छापेमारी कर अवैध रूप से भंडारण किए गए छह कार्टन पटाखे को जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक  पाठक मार्केट में रमेश केसरवानी और उनके दो बेटों लकी केसरवानी व सक्षम केसरवानी अपने घर में बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में पटाखे रखकर फुटकर में बेच रहे थे। पुलिस के मुताबिक लगभग 120 किग्रा विस्फोटक था। उसे जब्त करके तीनों का चालान कर दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।