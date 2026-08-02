Prayagraj News: काव्य गोष्ठी में छह को मिला देशभक्त गौरव सम्मान
Prayagraj News: प्रयागराज में उप्र पंजाबी अकादमी और जगदीश साहित्य संस्थान द्वारा एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सardar हरजिंदर सिंह और सardar राजिंदर सिंह बेदी थे। कवियों ने पंजाबियों के योगदान और शहीदों की गाथा पर काव्य प्रस्तुत किए। इस दौरान कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को देशभक्ति सम्मान भी प्रदान किया गया।
Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। उप्र पंजाबी अकादमी व जगदीश साहित्य संस्थान की ओर से रविवार को मीरापुर स्थित रमा देवी बालिका इंटर कॉलेज के परिसर में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि श्री गुरु सिंह सभा प्रयागराज के अध्यक्ष सरदार हरजिंदर सिंह व राष्ट्रीय चयनकर्ता बास्केटबाल टीम के सरदार राजिंदर सिंह बेदी थे। सरदार जसप्रीत सिंह ने पंजाबियों के योगदान व शहादत की गाथा पर काव्य पंक्तियां सुनाई तो कवयित्री जगदीश कौर ने भगत सिंह, ऊधम सिंह व करतार सिंह की कृतित्व की अनूठी गाथा सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। गोष्ठी के दौरान डॉ. इम्तियाज अहमद गाजी, मनमोहन सिंह ‘तन्हा’, सरदार जसप्रीत सिंह, नीना मोहन श्रीवास्तव, केवल कृष्ण हसीन व जगदीश कौर को देशभक्त गौरव सम्मान प्रदान किया गया।
गोष्ठी में अकादमी के पीआरओ अरविंद नारायण मिश्र, डॉ. आनंद श्रीवास्तव, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, महंत ज्ञान सिंह, सरदार मंजीत सिंह, महेश कपूर, सरदार सत्येंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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