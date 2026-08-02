Prayagraj News: फूलपुर में पांच किमी लंबा बाईपास बनाने की तैयारी

Prayagraj News: प्रयागराज के फूलपुर क्षेत्र में भीषण जाम की समस्या के स्थायी समाधान की योजना बनाई जा रही है। एनएचएआई द्वारा 5 किमी का बाईपास बनाया जाएगा। इसके लिए दो माह में डीपीआर भेजी जाएगी। रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में जाम की समस्या बढ़ गई है।

Prayagraj News: प्रयागराज, संवाददाता। प्रयागराज के फूलपुर क्षेत्र में लगने वाले भीषण जाम की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) की प्रयागराज इकाई की ओर से पांच किमी लंबा बाईपास बनाया जाएगा। एनएचएआई के दिल्ली स्थित मुख्यालय को दो माह में बाईपास की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाकर भेजी जाएगी। मुख्यालय से परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद एलाइनमेंट से संबंधित कार्रवाई की जाएगी।

जाम की बढ़ती समस्या फूलपुर रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर जाम की समस्या को दूर करने के लिए रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण कुम्भ 2019 के पहले किया गया था। इससे जाम की समस्या से मुक्ति मिली लेकिन पिछले दो-तीन वर्षों से आरओबी पर और उसके आसपास भारी वाहनों से कई बार लंबा जाम लगना शुरू हो गया। इसको देखते हुए एनएचएआई, प्रयागराज के परियोजना निदेशक सिद्धार्थ कुमार सिंह ने बाईपास के निर्माण की योजना बनाई है।

बाईपास निर्माण की योजना बाईपास ब्रिज के किस गांव से शुरू होगा, किस गांव पर जाकर इसे पूरा किया जाएगा और किन-किन गांवों से जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसको लेकर पहले सर्वे कार्य किया जाएगा। सर्वे का डीपीआर तैयार करके उसे दिल्ली मुख्यालय को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। परियोजना निदेशक ने बताया कि बाईपास बनाने की योजना पर काम चल रहा है। जल्द ही प्रस्ताव तैयार कराकर एनएचएआई के निदेशक को भेजा जाएगा। बाईपास की आवश्यकता पर निर्णय मुख्यालय से होना है। जो भी निर्णय दिल्ली से होगा, उस पर कार्य किया जाएगा।