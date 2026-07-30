Prayagraj News: समय पर महंगाई राहत न मिलने से पेंशनरों में रोष
Prayagraj News: प्रयागराज में हुई युनाइटेड फोरम ऑफ पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में पेंशनरों ने महंगाई राहत में देरी और समस्याओं को अनसुना करने पर रोष व्यक्त किया। आगामी चुनाव में सरकार के खिलाफ मतदान करने का आग्रह किया गया। बैठक में कई प्रमुख सदस्य उपस्थित थे।
Prayagraj News: प्रयागराज। युनाइटेड फोरम ऑफ पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक गुरुवार को योगेंद्र पांडेय के आवास भुसौली टोला में हुई। संचालन योगेंद्र कुमार पांडे ने किया। इस दौरान पेंशनरों ने समय पर महंगाई राहत न दिए जाने और उनकी समस्या न सुने जाने पर रोष व्यक्त किया। आगामी चुनाव में सरकार के विरुद्ध मतदान करने पर बल दिया गया। इस अवसर पर उदय शंकर श्रीवास्तव, अबरार अहमद, उदयन पांडेय, रामलाल पटेल, वीरेंद्र कुमार पांडेय, जावेद अख्तर, राजू, आरएस गुप्ता, विश्वनाथ,आदि आदि उपस्थित रहे।
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