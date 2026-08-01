Prayagraj News: झूंसी में 12 बीघे अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर
Prayagraj News: प्रयागराज में पीडीए ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चलाया। झूंसी क्षेत्र में लगभग 12 बीघा भूमि पर किए जा रहे निर्माणों को ध्वस्त किया गया। गोतावा में 5 बीघे और दूसरों क्षेत्रों में भी अवैध निर्माण को बुलडोजर से हटाया गया। पीडीए ने लोगों को सलाह दी कि जमीन खरीदने से पहले जानकारी अवश्य लें।
Prayagraj News: प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। पीडीए ने शनिवार को अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए झूंसी क्षेत्र में करीब 12 बीघे में किए जा रहे निर्माणों को ध्वस्त कर दिया।अभियान के तहत गोतावा में लगभग पांच बीघे भूमि पर की गई अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इसके अलावा रिंग रोड के पूर्व एवं लिंक रोड के दक्षिण स्थित क्षेत्र में पांच बीघे और भोजपुर में लगभग दो बीघे में की गई अवैध प्लॉटिंग पर होने वाले निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। पीडीए प्रशासन ने लोगों से प्लॉट खरीदने के पहले जमीन की जानकारी लेने की अपील की है, ताकि ठगी से बच सकें।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।