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Prayagraj News: तीन निर्माण सील, 16 बीघे में अ‌वैध प्लॉटिंग पर चलाया बुलडोजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज में पीडीए ने बुधवार को अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। 16 बीघा अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया और तीन अवैध निर्माण को सील कर दिया गया। पीडीए ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आश्वासन दिया है।

Prayagraj News: तीन निर्माण सील, 16 बीघे में अ‌वैध प्लॉटिंग पर चलाया बुलडोजर

Prayagraj News: प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। शहर में अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ पीडीए ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग जोनों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 16 बीघा अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। दूसरी ओर पीडीए ने तीन अवैध निर्माणों को सील कर दिया।जोन-6, उपजोन-6ए (फाफामऊ) में अश्वनी खरे एवं अन्य के लाक चौधरी गौरा रोड, मलकिया-सोरांव रोड फाफामऊ, अंकुर गुप्ता के गद्दोपुर लखनऊ रोड स्थित ट्रैक्टर एजेंसी के सामने तथा अनुराग पांडेय का शांतिपुरम स्थित नंद स्वीट हाउस के निकट अवैध निर्माणों को सील कर दिया। जोन-4, उपजोन-4बी (नैनी) में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई।इसी

क्रम में चक बहुरा, मवैया (ओमेक्स के पीछे) में कौशल गिरी, अभिषेक सिंह एवं अन्य के पांच बीघा तथा राधिका पाल, मुरली निषाद, महावीर पाल, संतोष पटेल, मनोज पाल एवं अन्य द्वारा लगभग 10 बीघा क्षेत्र में विकसित अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा धन्नुआ, स्टेडियम के पास नैनी में पियूष मिश्रा एवं अन्य के एक बीघा क्षेत्र में की गई अवैध बाउंड्रीवाल और प्लॉटिंग भी हटाई गई। पीडीएने अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग करने वाले लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है।

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