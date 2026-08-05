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Prayagraj News: राघव प्रपन्नाचार्य का महंत पद पर पट्टाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: श्री रामदेशिक संस्कृत महाविद्यालय, वैष्णव आश्रम दारागंज में मठ के पूर्व महंत स्वामी सीतारामाचार्य की पुण्य स्मृति व जयंती पर्व के अवसर पर बुधवार को सं

राघव प्रपन्नाचार्य का महंत पद पर पट्टाभिषेक
राघव प्रपन्नाचार्य का महंत पद पर पट्टाभिषेक

Prayagraj News: श्री रामदेशिक संस्कृत महाविद्यालय, वैष्णव आश्रम दारागंज में मठ के पूर्व महंत स्वामी सीतारामाचार्य की पुण्य स्मृति व जयंती पर्व के अवसर पर बुधवार को संत सम्मेलन हुआ। इसमें एकत्र संत-महात्माओं ने पूर्व महंत के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही सर्वसम्मति से राघव प्रपन्नाचार्य का महंत पद पर पट्टाभिषेक विधि-विधान से किया गया। पट्टाभिषेक होने के बाद महंत ने कहा कि महाविद्यालय में पूर्व आचार्यों के कार्यों को सभी के आशीर्वाद से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। संचालन स्वामी रामेश्वराचार्य ने किया। सम्मेलन के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। सम्मेलन में स्वामी रंग नारायणाचार्य, चक्र नारायणाचार्य, स्वामी अच्युत प्रपन्नाचार्य, कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य, अनंतदास, स्वामी वशिष्ठाचार्य, स्वामी केशव प्रपन्नाचार्य, दिग्विजय नारायण त्रिपाठी आदि संत-महात्मा मौजूद रहे।

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