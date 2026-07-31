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Prayagraj News: स्कूल के पॉडकास्ट को यूट्यूब पर मिल रहा भरपूर प्यार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: प्रयागराज के पतंजलि ऋषिकुल विद्यालय ने पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है, जिसे लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। पहले पॉडकास्ट में विद्यालय के प्रिंसिपल ने छात्रों के साथ शिक्षा पद्धति और बच्चों के समग्र विकास पर बातचीत की। विद्यालय में खेल, संगीत और योग जैसी गतिविधियों को नियमित रूप से शामिल किया गया है।

Prayagraj News: स्कूल के पॉडकास्ट को यूट्यूब पर मिल रहा भरपूर प्यार

Prayagraj News: प्रयागराज संजोग मिश्र शहर के प्रतिष्ठित पतंजलि ऋषिकुल विद्यालय की ओर से शुरू की गई पॉडकास्ट श्रृंखला को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। विद्यालय के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए पहले पॉडकास्ट को मात्र दो सप्ताह में ही 1700 से अधिक लोग देख चुके हैं। विद्यालय का कहना है कि यह पहल छात्रों, अभिभावकों और समाज के बीच शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

पहला पॉडकास्ट

पहले पॉडकास्ट में विद्यालय के प्रिंसिपल नित्यानंद सिंह से दो विद्यार्थियों कक्षा दस की स्वास्तिका सिंह और कक्षा नौ के नमन सिंह ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से बातचीत की है। चर्चा के दौरान प्रिंसिपल ने विद्यालय की शिक्षा पद्धति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी), मूल्य आधारित शिक्षा और बच्चों के समग्र विकास पर अपने विचार साझा किए।

विद्यालय की विशेषताएँ

प्रिंसिपल का कहना है कि पतंजलि ऋषिकुल की स्थापना शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित रखने के लिए नहीं, बल्कि संस्कार, चरित्र निर्माण और जीवन मूल्यों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। विद्यालय के संस्थापक लोकमणि लाल ने इसे ‘ज्ञान के प्रकाशपुंज’ की अवधारणा के साथ स्थापित किया, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ बच्चों के मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने बताया कि विद्यालय का वातावरण बच्चों के लिए घर के बाहर दूसरा घर जैसा बनाया गया है, ताकि वे बिना किसी तनाव के सीख सकें। यहां पारंपरिक परीक्षा प्रणाली के साथ समग्र और तनावमुक्त मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाता है। साथ ही प्रत्येक छात्र की छिपी प्रतिभा को पहचानकर उसे निखारने का प्रयास किया जाता है।

गतिविधियाँ और स्वास्थ्य

विद्यालय में खेल, संगीत, नृत्य, आर्ट एवं क्राफ्ट, मार्शल आर्ट, थिएटर और अन्य परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसी गतिविधियों को नियमित शिक्षण का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा योग और ध्यान को भी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सामान्य प्रश्न

पतंजलि ऋषिकुल विद्यालय के पहले पॉडकास्ट को कितने लोग देख चुके हैं?
पहले पॉडकास्ट को मात्र दो सप्ताह में ही 1700 से अधिक लोग देख चुके हैं।
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