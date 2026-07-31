Prayagraj News: निबंधन कार्यालय के लिए जमीन की नापजोख पर विरोध

Prayagraj News: कटरा चर्च परिसर में राजकीय आस्थान की जमीन पर प्रस्तावित स्टांप कार्यालय की जमीन की नापजोख करने जब प्रशासन की टीम पहुंची तो इसका विरोध हुआ। कटरा चर्चा प्रबंध समिति ने निर्माण को यह कहकर रोकने के लिए कहा कि जमीन उनके पक्ष में है। जबकि इस जमीन पर लगभग एक साल पहले ही डीआईजी, एआईजी स्टांप और दोनों सहायक निबंधक कार्यालय बनाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। इसके लिए शासन की ओर से बजट भी स्वीकृत किया जा चुका है। शासन से आए बजट के क्रम में इस जमीन पर कार्यालय के लिए चिह्नांकन करने के लिए जब शुक्रवार को डीआईजी स्टांप एसबी चंद्रा, एआईजी स्टांप राकेश चंद्रा, एसडीएम सदर अंकित वर्मा पहुंचे तो यहां पर कटरा चर्च परिसर में रहने वाले लोग पहुंच गए।