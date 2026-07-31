Prayagraj News: दारागंज से झूंसी तक जाम, वन-वे व्यवस्था से रेंगते रहे वाहन
Prayagraj News: सावन महीने में कांवरियों की सुरक्षा के लिए वाराणसी-प्रयागराज मार्ग पर शुक्रवार से वन-वे व्यवस्था लागू की गई है। हाईवे की उत्तरी लेन कांवरियों के लिए आरक्षित है, जबकि वाहनों की आवाजाही दक्षिणी लेन से हो रही है। इस व्यवस्था से ट्रैफिक जाम में लोगों को काफी समय लग रहा है।
Prayagraj News: झूंसी, हिन्दुस्तान संवाद। सावन महीने में दशाश्वमेध घाट से जल भरकर काशी जाने वाले कांवरियों की सुरक्षा और सुगमता के लिए शुक्रवार से वाराणसी-प्रयागराज मार्ग पर वन-वे व्यवस्था लागू है। इसके तहत हाईवे की उत्तरी लेन को कांवरियों के लिए आरक्षित रखा गया है, जबकि वाहनों की आवाजाही केवल दक्षिणी लेन से कराई जा रही है। इस व्यवस्था के लागू होते ही दारागंज से लेकर झूंसी पुलिस बूथ तक जीटी रोड पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई।शुक्रवार सुबह दफ्तर, स्कूल और जरूरी काम से निकले लोगों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। सामान्य दिनों में जो सफर 10 मिनट में पूरा होता था उसे तय करने में लोगों को आधे घंटे से अधिक का समय लगा।
जाम से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने इस बार कड़े इंतजाम किए हैं। शास्त्री पुल से झूंसी पुलिस बूथ तक लंबा डिवाइडर लगाया गया है ताकि कॉलोनियों से निकलने वाले वाहन बीच में न घुस सकें। रास्ता केवल पुलिस बूथ के पास से खोला गया है बावजूद इसके पूरे दिन सड़क पर वाहन रेंगते नजर आए। मौके पर झूंसी थाना प्रभारी महेश मिश्रा पुलिस बल के साथ गश्त करते रहे, जबकि ट्रैफिक पुलिस के जवान जगह-जगह तैनात रहकर यातायात बहाल कराने में जुटे रहे।
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