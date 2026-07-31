Prayagraj News: दारागंज से झूंसी तक जाम, वन-वे व्यवस्था से रेंगते रहे वाहन

Prayagraj News: झूंसी, हिन्दुस्तान संवाद। सावन महीने में दशाश्वमेध घाट से जल भरकर काशी जाने वाले कांवरियों की सुरक्षा और सुगमता के लिए शुक्रवार से वाराणसी-प्रयागराज मार्ग पर वन-वे व्यवस्था लागू है। इसके तहत हाईवे की उत्तरी लेन को कांवरियों के लिए आरक्षित रखा गया है, जबकि वाहनों की आवाजाही केवल दक्षिणी लेन से कराई जा रही है। इस व्यवस्था के लागू होते ही दारागंज से लेकर झूंसी पुलिस बूथ तक जीटी रोड पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई।शुक्रवार सुबह दफ्तर, स्कूल और जरूरी काम से निकले लोगों को भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। सामान्य दिनों में जो सफर 10 मिनट में पूरा होता था उसे तय करने में लोगों को आधे घंटे से अधिक का समय लगा।