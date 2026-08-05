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Prayagraj News: जिम्मेदारों ने बना दिए फर्जी हस्ताक्षर, होगी जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: एक अगस्त को करछना में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर नौ अधिकारी उपस्थित नहीं हुए और फर्जी हस्ताक्षर से उपस्थिति दर्ज कराई। यह मामला तब उजागर हुआ जब उन्हें काम के लिए बुलाया गया। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने सीडीओ को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

Prayagraj News: जिम्मेदारों ने बना दिए फर्जी हस्ताक्षर, होगी जांच

Prayagraj News: संपूर्ण समाधान दिवस को डीएम मनीष कुमार वर्मा भले ही गंभीरता से लेने के लिए अफसरों को निर्देश दे रहे हों, लेकिन जिला स्तरीय अफसरों ने इसका मजाक ही बना रखा है। शायद यही कारण है कि एक अगस्त को करछना में आयोजित हुए संपूर्ण समाधान दिवस पर नौ अधिकारी मौके पर पहुंचे नहीं और फर्जी हस्ताक्षर कराकर उपस्थिति दर्ज करा दी। मामला तब समझ आया जब किसी काम से उन्हें बुलाया गया। इस पूरे प्रकरण की डीएम से शिकायत की गई है। डीएम ने सीडीओ को पत्र भेजकर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बीते एक अगस्त को करछना में सिटी मजिस्ट्रेट विनय कुमार सिंह सुनवाई के लिए पहुंचे।

यहां खंड शिक्षा अधिकारी करछना, कौंधियारा, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाका, करछना, उप खंड अधिकारी करछना, वन क्षेत्राधिकारी करछना, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौंधियारा, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड, सहायक विकास अधिकारी पंचायत अनुपस्थित रहे। सिटी मजिस्ट्रेट ने एसडीएम करछना संदीप तिवारी से सभी के खिलाफ रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद एसडीएम ने विस्तृत रिपोर्ट डीएम को भेजी है। डीएम ने सीडीओ हर्षिका सिंह से कार्रवाई के लिए कहा है।

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