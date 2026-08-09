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Prayagraj News: नर्सिंग छात्राओं ने स्तनपान के प्रति किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: विश्व स्तनपान सप्ताह के समापन पर एसआरएन अस्पताल परिसर में स्थित नर्सिंग कॉलेज की ओर से जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

नर्सिंग छात्राओं ने स्तनपान के प्रति किया जागरूक
नर्सिंग छात्राओं ने स्तनपान के प्रति किया जागरूक

Prayagraj News: प्रयागराज। विश्व स्तनपान सप्ताह के समापन पर एसआरएन अस्पताल परिसर में स्थित नर्सिंग कॉलेज की ओर से जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य जय कुमारी जायसवाल के निर्देशन में अस्पताल के वार्ड नंबर चार (स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग) में छात्र-छात्राओं ने नाटक जरिए स्तनपान महत्व के बारे में जागरूक किया। कलाकारों ने संवाद और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया कि किस तरह मां का दूध शिशु के शारीरिक, मानसिक विकास लिए उपयोगी है। प्राचार्य ने कहा कि बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती छह माह तक उसे सिर्फ और सिर्फ मां का दूध दिया जाए और पानी या किसी अन्य बाहरी आहार से बचाया जाए।

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मां का पहला गाढ़ा पीला दूध कोलोस्ट्रम नवजात के लिए प्राकृतिक टीके की तरह काम करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है।

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