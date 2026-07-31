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Prayagraj News: एमपीवीएम में अमन हेड ब्वॉय, भव्या बनीं हेड गर्ल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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Prayagraj News: महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर में शैक्षिक सत्र 2026-2027 के लिए शुक्रवार को छात्र परिषद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अलंकरण और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विंग कमांडर देबार्थो धर और प्रधानाचार्या अल्पना डे ने विभिन्न पदों पर छात्रों को बैज और सैशे प्रदान किए।

एमपीवीएम में अमन हेड ब्वॉय, भव्या बनीं हेड गर्ल
एमपीवीएम में अमन हेड ब्वॉय, भव्या बनीं हेड गर्ल

Prayagraj News: महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर में शैक्षिक सत्र 2026-2027 के लिए शुक्रवार को छात्र परिषद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अलंकरण व शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विंग कमांडर देबार्थो धर और प्रधानाचार्या अल्पना डे ने हेड ब्वॉय अमन सिंह, हेड गर्ल भव्या सिंह, एक्टिविटी कैप्टन यशी सिंह व सुव्या वर्मा तथा डिजिटल डायनेमो वर्तिका भारद्वाज व माही वर्मा, एसोसिएट सब प्रिफेक्ट गार्गी मिश्रा और शुभांग श्रीवास्तव को बैज व सैशे प्रदान करके अलंकृत किया। शारीरिक शिक्षा व खेल प्रमुख अरुणेश कुमार सिंह ने स्पोर्ट्स कैप्टन विनायक मिश्रा व लवलीन कौर को सैश व बैज प्रदान कर अलंकृत किया। गोपा भट्टाचार्या, मृगनयनी आर्या, पद्मा पांडेय, गीतिका जोशी, वैशाखी घोष, राज्य लक्ष्मी वालिया और विनीता सिंह ने अन्य पदाधिकारियों को अलंकृत किया।

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