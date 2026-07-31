Prayagraj News: एमपीवीएम में अमन हेड ब्वॉय, भव्या बनीं हेड गर्ल

Prayagraj News: महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर में शैक्षिक सत्र 2026-2027 के लिए शुक्रवार को छात्र परिषद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अलंकरण व शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विंग कमांडर देबार्थो धर और प्रधानाचार्या अल्पना डे ने हेड ब्वॉय अमन सिंह, हेड गर्ल भव्या सिंह, एक्टिविटी कैप्टन यशी सिंह व सुव्या वर्मा तथा डिजिटल डायनेमो वर्तिका भारद्वाज व माही वर्मा, एसोसिएट सब प्रिफेक्ट गार्गी मिश्रा और शुभांग श्रीवास्तव को बैज व सैशे प्रदान करके अलंकृत किया। शारीरिक शिक्षा व खेल प्रमुख अरुणेश कुमार सिंह ने स्पोर्ट्स कैप्टन विनायक मिश्रा व लवलीन कौर को सैश व बैज प्रदान कर अलंकृत किया। गोपा भट्टाचार्या, मृगनयनी आर्या, पद्मा पांडेय, गीतिका जोशी, वैशाखी घोष, राज्य लक्ष्मी वालिया और विनीता सिंह ने अन्य पदाधिकारियों को अलंकृत किया।