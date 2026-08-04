Prayagraj News: अब सुबह आठ से दो बजे तक चलेंगे सभी स्कूल
Prayagraj News: जिले के सभी स्कूलों का संचालन अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। प्रार्थना सभा और योगाभ्यास सुबह 8:15 बजे तक होगा। मध्यावकाश 10:30 से 11 बजे तक रहेगा। स्कूलों में टाइम एंड मोशन प्रणाली का पालन करना अनिवार्य होगा, शिक्षकों को कक्षा से पहले और बाद में निर्धारित समय तक रहना होगा।
Prayagraj News: जिले के परिषदीय, सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसा और अन्य बोर्ड के विद्यालयों का संचालन अब सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक होगा। नई समय-सारिणी के अनुसार, 8:15 बजे तक प्रार्थना सभा और योगाभ्यास कराया जाएगा, जबकि मध्यावकाश 10:30 से 11 बजे तक रहेगा। बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि सभी विद्यालयों में टाइम एंड मोशन व्यवस्था का पालन अनिवार्य होगा। शिक्षकों को कक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले पहुंचना और छुट्टी के बाद कम से कम 30 मिनट तक विद्यालय में रहना होगा।
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