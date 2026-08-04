Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Prayagraj News: अब सुबह आठ से दो बजे तक चलेंगे सभी स्कूल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

Prayagraj News: जिले के सभी स्कूलों का संचालन अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। प्रार्थना सभा और योगाभ्यास सुबह 8:15 बजे तक होगा। मध्यावकाश 10:30 से 11 बजे तक रहेगा। स्कूलों में टाइम एंड मोशन प्रणाली का पालन करना अनिवार्य होगा, शिक्षकों को कक्षा से पहले और बाद में निर्धारित समय तक रहना होगा।

Prayagraj News: अब सुबह आठ से दो बजे तक चलेंगे सभी स्कूल

Prayagraj News: जिले के परिषदीय, सहायता प्राप्त, सीबीएसई, आईसीएसई, मदरसा और अन्य बोर्ड के विद्यालयों का संचालन अब सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक होगा। नई समय-सारिणी के अनुसार, 8:15 बजे तक प्रार्थना सभा और योगाभ्यास कराया जाएगा, जबकि मध्यावकाश 10:30 से 11 बजे तक रहेगा। बीएसए अनिल कुमार ने बताया कि सभी विद्यालयों में टाइम एंड मोशन व्यवस्था का पालन अनिवार्य होगा। शिक्षकों को कक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले पहुंचना और छुट्टी के बाद कम से कम 30 मिनट तक विद्यालय में रहना होगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Prayagraj Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।