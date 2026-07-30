Prayagraj News: जीरो टालरेंस की नीति के साथ काम करेगी पुलिस : सीपी

Prayagraj News: नवागंतुक पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने जीरो टालरेंस नीति के साथ काम करने का स्पष्ट संकेत दिया। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। संगठित अपराध, महिला अपराध, साइबर अपराध और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में मीडिया वार्ता के दौरान अपनी प्राथमिकताएं गिनाईं। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद सुबह मनकामेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन कर महंत ब्रह्मचारी धरानंद से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि अपराध में लिप्त लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों के जो मददगार को भी बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाने और कार्रवाई में नहीं होने का निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि कहीं भी अवैध कारोबार संचालित नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी पुलिसकर्मी की मिलीभगत मिली, तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने आमजनता के बीच पुलिस की छवि को और बेहतर करने पर बल दिया। कहा कि विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए त्वरित कार्रवाई की जाएगी, जिससे पीड़ित को न्याय मिले सके। बीते दिनों छात्र आंदोलन के दौरान हुए उपद्रव में कुछ लोगों की गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति सताया ना जाएगा। लेकिन जो कोई भी दोषी है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा।